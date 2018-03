Déception pour Raphaël Lessard qui termine 6e dans une épreuve de 100 tours

Pour sa troisième course de la saison, Raphaël Lessard, pilote originaire de Saint-Joseph-de-Beauce, était de retour dans la série CARS Tour au Myrtle Beach Speedway samedi après-midi le 24 mars dernier. C’est en sixième position que le champion 2016 de la série CARS Tour a terminé le BakerDist.com 200 presented by Honeywell, épreuve de 100 tours, en Caroline du Sud.

Le pilote automobile beauceron s’est démarqué du peloton en signant les meilleurs chronomètres en pratique lors du vendredi 23 mars. C’est au volant de sa Toyota Camry que le jeune de 16 ans s’est aussi imposé devant Jeff Fultz en séance de qualifications plus tôt dans la journée.

C’est donc au premier rang que s’est élancé Raphaël Lessard devant un peloton de 16 voitures. Myrtle Beach Speedway est une piste « extrêmement abrasive où la gestion des pneus est primordiale pour remporter la course », tel qu'expliqué dans le communiqué de presse à l'égard de cette course.

Bien que le pilote de Saint-Joseph ait mené le premier tour de piste, la stratégie d’équipe s’est montrée très conservatrice envers les pneumatiques.

Raphaël Lessard, appuyé par son équipe, a pris la décision de conserver ses pneus, reculant ainsi dans le peloton dès le deuxième tour. Le pilote de Saint-Joseph est aussi tombé en fin de peloton, conservant encore ses pneumatiques.

À compter de la mi-course, Lessard a débuté sa remontée vers une place dans le top 10. C’est au 70e tour sur un total de 100 tours que le drapeau jaune obligatoire a été brandi, alors que le jeune Beauceron occupait la 11e position. L’équipe a profité de l’arrêt de Raphaël pour changer les deux pneus droits et de faire quelques ajustements à la voiture.

C’est donc avec de nouveaux pneus que le pilote est revenu en piste. Il s’est ensuite imposé sur ses compétiteurs pour se frayer un chemin jusqu’aux portes du Top 5. Un drapeau jaune à 5 tours de la fin est venu rapprocher le peloton, mais cela n’a quand même pas permis à Raphaël de signer une deuxième victoire sur ce tracé.

« Je suis très déçu du résultat, surtout que nous avions encore une fois une voiture extrêmement rapide en début de course, » explique Raphaël Lessard.

« Malheureusement la voiture n’était pas à mon goût après mon arrêt aux puits. Je tiens tout de même à remercier toute l’équipe de Kyle Busch Motorsports ainsi que Toyota, mes investisseurs et mes parents qui me supportent à chaque course », a ajouté le principal intéressé.

« Je voudrais également remercier tous ceux qui sont allés à la Cage – Brasserie sportive de Saint-Georges pour regarder ma course. On remet la première victoire de la saison à dans deux semaines ! », a-t-il conclu.

La prochaine course au calendrier de Raphaël Lessard sera le samedi 7 avril prochain, dans la série ARCA-CRA/CARS au Fairgrounds Speedway, à Nashville, au Tennessee.

Rappelons que lors de sa dernière course, qui a eu lieu dimanche le 18 mars dernier sur le South Alabama Speedway, à Kinston, en Alabama, le Beauceron avait terminé en quatrième position.

SOURCE : Page Facebook de Raphaël Lessard