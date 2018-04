Le 7e édition du Tournoi de hockey féminin de Saint-Georges commence ce soir

La 7e édition du Tournoi de hockey féminin de Saint-Georges rassemblera 44 équipes du 27 au 29 avril prochains, soit six de moins que l'an dernier. Sur les 81 parties prévues au calendrier de cet événement sportif, une vingtaine seront disputées à l'aréna de Beauceville et les autres sur les glaces Canam et Manac du Centre sportif Lacroix-Dutil, à Saint-Georges.

Ce sont quelque 500 joueuses provenant des quatre coins de la province dont Saguenay, Montréal, Québec, Drummondville et Sherbrooke, ainsi que de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick et de la France, pour deux hockeyeuses européennes qui évoluent avec les Canadiennes de Montréal, qui disputeront les honneurs dans les catégories A (Open), B, C, Participation et Invitation lors du dernier week-end du mois d'avril 2018.

Les équipes de la classe A (Open) évolueront seulement au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges, tandis que les équipes des quatre autres classes disputeront des matchs et à Saint-Georges, et à l'aréna de Beauceville.

La catégorie A, une classe ouverte, accueillera huit équipes dans lesquelles se retrouveront des hockeyeuses universitaires et des joueuses évoluant avec les Canadiennes de Montréal, dont Sarah Vaillancourt, Jordana Peroff, Marion Allemoz, Lore Beaudrit, Katia Clément-Heydra et Lisa-Marie Breton Lebreux, originaire de Saint-Zacharie.

Huit équipes se retrouveront par ailleurs dans la classe B, 12 dans la classe C, 12 dans la catégorie Participation et quatre dans la classe Invitation. Chaque club jouera un minimum de trois rencontres d'une durée de 50 minutes. Notons que l'accès à l'événement sera gratuit pour les visiteurs.

L'horaire des parties présentées au cours des 27, 28 et 29 avril prochains est disponible à l'adresse http://clients.applikasports.com/thfsg/index.php.

Nouveautés de l'édition 2018

Comme nouveautés cette année, un montant plus élevé de bourses, soit une somme de 7 100 $, sera remis dans les diverses catégories mentionnées ci-haut. Cette somme est plus élevée que l'an dernier, car il y aura deux finales de plus qu'auparavant, soit des finales consolations dans les classes C et Participation.

Cette décision a été prise par les organisatrices Véronique Bernier et Diane Bélanger, en raison du plus grand nombre de clubs dans ces deux catégories. Ces équipes auront ainsi une chance supplémentaire de mettre la main sur une bourse.

« Évidemment, il y a tout le volet sportif qui est intéressant concernant cet événement pour les jeunes, mais il y a aussi le volet relationnel. C'est une fin de semaine qui fait en sorte que des liens se créent entre les joueuses et que de belles amitiés se forment, en plus de faire connaître notre belle région », explique la conseillère en communication et vie associative chez Desjardins du Sud de la Chaudière, allié important dans la tenue du tournoi, Nancy Rhéaume.

Le comité organisateur a également volontairement diminué le nombres de formations pour le tournoi de 50 à 44, afin que l'accent soit mis sur l'expérience et que les équipes disputent des parties à des heures plus agréables. Précisons que 10 équipes sont présentement sur une liste d'attente.

Marie-Philip Poulin, marraine d'honneur

Encore une fois cette année, la capitaine d'Équipe Canada et médaillée d'argent lors des derniers Jeux olympiques de PyeongChang, en Corée du Sud, Marie-Philip Poulin, de Beauceville, agira à titre de marraine d'honneur du tournoi.

Elle sera d'ailleurs présente au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges samedi le 28 avril prochain, dès 17 h. Les amateurs de hockey seront alors conviés à la rencontrer pour l'occasion.

Rappelons que l'édition 2017 de cet événement sportif, dont l'objectif est de promouvoir le développement du hockey féminin au Québec, avait accueilli quelque 600 hockeyeuses réparties en 50 différentes équipes.

L'an dernier, les Titans, équipe qui reviendra à nouveau en 2018 et formation dont font partie plusieurs Beauceronnes, l'ont emporté 4 à 2 en finale A.

Entreposage Xpress l'a emporté au compte de 1 à 0 en finale B, les Plumettes l'ont emporté au compte de 5 à 3 en finale C, les Entreprises AKT l'ont emporté au compte de 2 à 1 lors de la finale Invitation, et l'équipe Molsons Girls l'a emporté au compte de 4 à 3 dans la finale Participation.