La privatisation de Groupe Canam « n'aurait pas nui » à l'usine de St-Gédéon selon Marc Dutil

Les représentants des médias de la région ont été conviés à l'usine de Groupe Canam à Saint-Gédéon ce matin, afin d'assister à une rencontre avec Marc Dutil, président et chef de la direction de Groupe Canam, pour faire le point sur la privatisation de l'entreprise qui s'est concrétisée en avril dernier. Quelques mois après cette transaction, l'usine de Saint-Gédéon serait en bonne santé, malgré qu'elle soit aux prises avec un besoin de main d'oeuvre, selon M. Dutil.

À lire également

D'entrée de jeu, Marc Dutil s'est montré rassurant quant à l'activité de l'usine de Groupe Canam à Saint-Gédéon. « Mon but aujourd'hui est tout simplement de rassurer le milieu sur le dynamisme de l'usine de Saint-Gédéon et sur l'impact positif que la transaction effectuée en avril dernier a eu sur l'entreprise, contrairement à ce que plusieurs personnes peuvent penser », a tenu à expliquer M. Dutil ce matin.

« On veut montrer par l'activité qu'il y a ici et par tous nos produits fabriqués à Saint-Gédéon, qui sont notamment exportés dans l'Ouest canadien, dans les maritimes et même à New-York, que la privatisation n'a pas nui a l'activité qu'il y a ici. Il y a un futur à l'usine de Saint-Gédéon, sans l'ombre d'un doute », a-t-il ajouté.

Le directeur général de Groupe Canam, André Clermont, a ajouté qu'il y a toujours du travail à Saint-Gédéon. « Suite à l'annonce de la privatisation de l'entreprise, les gens avaient peur que l'usine de Saint-Gédéon se vide et que tous les contrats de production soient dorénavant réalisés seulement aux États-Unis, mais ce n'est pas du tout le cas. Il y a de l'ouvrage à Saint-Gédéon ».

M. Clermont a poursuivi en mentionnant que l'usine est actuellement à la recherche de nouveaux employés. « Nos carnets de production à l'usine de Saint-Gédéon sont remplis jusqu'aux Fêtes. On est à la recherche de main d'oeuvre pour nous aider à combler le manque qui sévit ici présentement ».

Défi de recrutement

Aux dires du président et chef de la direction de Groupe Canam, Marc Dutil, le manque de main d'oeuvre à l'usine de Saint-Gédéon ne serait pas dû au manque d'intérêt des travailleurs envers les postes reliés à l'usine de fabrication de métaux. « Ce n'est pas parce que l'emploi est maintenant moins attrayant qu'il était, mais la démographie fait en sorte qu'au cours des prochaines années, on va perdre plusieurs dizaines de bon collègues ».

Selon le directeur général de l'entreprise, André Clermont, une quinzaine d'employés prendraient leur retraite à chaque année chez Groupe Canam, « bon en, mal an ».

Sachant que l'usine de Saint-Gédéon compte 725 employés répartis dans différents secteurs, et que 500 de ceux-ci travaillent dans les usines, Marc Dutil estime à environ 10 % le nombre d'employés d'usine qui ont pris leur retraite en mai 2017. « Sur les 108 employés fêtés pour leur 15e anniversaire de travail en mai dernier, il y avait 46 retraités », a-t-il expliqué aux représentants des médias.