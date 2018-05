Accélérer le rythme afin d’assurer une richesse durable en Chaudière-Appalaches

La Fédération des Chambres de commerce du Québec (FCCQ) a présenté une stratégie de développement économique intitulée « Accélérer le rythme : six clés pour une richesse durable » lors du vendredi 4 mai dernier, destinée l’ensemble des décideurs du Québec : élus, entrepreneurs et acteurs de la société civile.

L’Alliance des Chambres de commerce de la Chaudière-Appalaches (ACCCA) a d'ailleurs constaté que la région possédait une multitude de ressources et de richesses. Les occasions sont donc nombreuses pour les entreprises qui sont néanmoins confrontées à des défis sans

précédent.

« Les progrès du Québec sont manifestes : rebond du PIB, taux de chômage à un creux historique, taux d’emploi dépassant celui du Canada. Pourtant, nous disposons encore d’un immense potentiel inexploité », souligne le président-directeur général de la FCCQ, Stéphane Forget.

« Nous sommes une société développée dont la croissance n’est pas à la hauteur de notre immense potentiel. Si le Québec a pu avoir des excuses dans le passé, nous n’en avons plus », ajoute-t-il.

« Nos entreprises ont de l’ambition et savent se relever les manches, mais il est clair qu’il faut définir les moyens à prendre pour faire face à la transition et en tirer tout le potentiel disponible, au profit d’une région dynamique et en santé », explique le président de l’ACCCA, Pierre Laroche.

Le Plan de développement économique de la FCCQ propose une stratégie d’intervention ciblée pour les cinq prochaines années. Il fait état de changements qui menacent la croissance économique du Québec, soit :

le vieillissement de la population ;

l’émergence de technologies qui bouleversent la consommation ;

la production et les modèles économiques ;

les changements climatiques et la nécessité de les gérer, et

le sursaut de protectionnisme et la concurrence fiscale américaine.

Ce sont tous des éléments qui, selon la Fédération des Chambres de commerce du Québec, ont un impact direct sur la capacité des entreprises de la région à propulser leur croissance.

Six clés pour une richesse durable



Le rapport propose 35 recommandations reposant sur les six clés d’une richesse durable au Québec, soit l’offre de main-d’œuvre, l’offre de capital, l’intensité technologique, les infrastructures, la transition énergétique, de même que le climat réglementaire et entrepreneurial.



Le plan de développement économique découle de travaux de plusieurs mois, lancés par la FCCQ à l’automne 2017, auxquels ont activement participé plusieurs administrateurs, et de la mobilisation des nombreux intervenants du monde économique.



La FCCQ et l’ACCCA sont confiantes que le dévoilement de ce plan générera des échanges dynamiques et fructueux avec les entreprises, les chambres de commerce et les élus, afin de susciter la plus grande adhésion possible aux pistes d’action proposées.



Le président-directeur général de la FCCQ présentera la conférence « Accélérer le rythme : six clés pour une richesse durable » dans le cadre d’une tournée dans les chambres de commerce du Québec au cours de la prochaine année, sensibilisant à chaque fois les leaders économiques et politiques régionaux à la nécessité d’accélérer le rythme de la croissance économique du Québec.