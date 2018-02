La Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce réagit à l'annonce du budget fédéral

Selon la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle – Beauce (CCINB) et la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), la conjoncture économique offre assez de marge de manoeuvre au gouvernement pour résorber le déficit.

Pour autant, l’annonce du budget fédéral a été accueillie froidement par François Lehouillier, président de la CCINB et Stéphane Forget, président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec.

« La situation économique du Canada ne doit pas permettre au gouvernement fédéral de baisser la garde sur des enjeux comme le retour à l’équilibre budgétaire, l’impact de la réforme fiscale américaine sur la compétitivité des entreprises canadiennes et l’incertitude liée aux négociations de l’ALENA », a déclaré Stéphane Forget.

Dans leurs réactions, les deux hommes ont demandé au gouvernement fédéral d’envoyer un signal clair sur la manière dont « il entend préparer l’économie canadienne face à la réforme fiscale américaine, afin de préserver la compétitivité des entreprises. »

Par ailleurs, certaines mesures phares comme l’investissement important en recherche et innovation a été accueilli comme des gestes forts pour l’économie canadienne et permettent ainsi de positionner favorablement les entreprises face à la concurrence mondiale.

Stéphane Forget a précisé également que « la volonté du gouvernement du Canada de mettre en place des stratégies visant à faciliter le développement des compétences des femmes en affaires, améliorer leur accès aux capitaux et augmenter les occasions de réseautage pour elles, leur permettra de contribuer encore davantage à l’économie canadienne. »

La FCCQ et la CCINB ont demandé que le gouvernement fasse en sorte qu’il y ait une équité fiscale entre les fournisseurs de biens et services intangibles étrangers et canadiens, comme pour les biens tangibles.