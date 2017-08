Les dimanches du Marchand de retour le 13 août à Notre-Dame-des-Pins

Les dimanches du Marchand, qui se déroulent au Centre communautaire de Notre-Dame-des-Pins, situé au 3017, 1re Avenue, seront de retour lors du dimanche 13 août prochain. Cette activité, qui aura lieu de 11 h à 16 h, est l'occasion idéale d'avoir un contact direct avec des producteurs et des marchands locaux.

PUBLIREPORTAGE

À lire également :

Une vingtaine d'exposants répartis en deux secteurs, soit le coin agroalimentaire et le coin créatif, se feront un plaisir de présenter leurs produits ainsi que de discuter avec la population beauceronne ce dimanche au Centre communautaire de Notre-Dame-des-Pins.

Dans le coin agroalimentaire ce mois-ci :

Les chocolats de mamie

Au moulin d’épices

Érablières Gilles Poulin

Les fruits et légumes Maxime Poulin

Miel de Beauce

Ferme Fort-Rajo

Les Roy de la pomme

Délices des générations

À noter que la Ferme Fort-Rajo de Saint-Victor présentera au public ses viandes Highland naturelles, ses saucisses artisanales ainsi que ses vinaigrettes ce dimanche.

Dans le coin créatif ce mois-ci :

Savonnerie Florabulle

Les cartes de Sophie

Bijoux Marie-Hélène

Bouton Fanceebee

Tupperware

Partylite

Poupées artisanales

Rappelons que les prochaines éditions du dimanche du Marchand, qui ont lieu à chaque deuxième dimanche du mois jusqu'en décembre 2017, auront lieu le 10 septembre, le 8 octobre, les 11 et 12 novembre (salon des Artisans), ainsi que le 10 décembre.

Pour obtenir plus d'informations sur cette activité, il est possible de contacter le 418-774-9216 ou encore de se rendre sur le site Web de la municipalité. Il est également possible de visiter la page Facebook de l'événement.