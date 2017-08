Choix de sorties et activités du 11 au 17 août 2017

Dans le cadre des Récitals de l'été georgien, musique populaire avec Jason et Véronique au kiosque du Régiment de l'Arboretum de Saint-Georges dès 19 h. L'activité s'adresse à tous et l'entrée est gratuite. Il est possible d'obtenir plus d'informations en téléphonant à Caroline Veilleux au 418-226-2271.