L'équipe de La petite séduction de Saint-Martin recherche des figurants

Le tournage de l'émission de télévision La petite séduction à Saint-Martin aura lieu les 18 et 19 juillet prochains. Pour l'occasion, l'équipe de production de Radio-Canada est à la recherche de figurants pour assister aux différentes activités prévues dans le cadre de ce tournage.

L'équipe de production recherche d'abord des figurants (bébés, enfants, adolescents et adultes) pour faire partie du flash publicitaire de l'émission qui sera filmé le mardi 18 juillet, soit la veille de l'arrivée de l'artiste-invitée et de l'animateur de l'émission. L'heure du tournage reste encore à déterminer.

Des roulottes, tente-roulottes et tentes seront aussi requises sur place pour ce tournage, qui aura lieu au Club sportif Grande-Coudée de Saint-Martin. Pour s'inscrire ou pour obtenir plus d'information, il est possible de contacter la personne responsable au 418-382-3475.

Horaire du tournage de l'émission

Mercredi, 19 juillet 2017

8 h 30 : Arrivée de Kim Thùy et Dany Turcotte

Les gens intéressés sont conviés à l'église de Saint-Martin. L'activité se déroulera sur une période de 2 ou 3 heures. À noter que les stationnements de l'église et du Centre municipal seront fermés pour l'occasion.

Les propriétaires de VTT intéressés à participer à ce tournage en avant-midi sont également invités à contacter le 418-382-5798.

14 h 30 : Le grand jeu de Saint-Martin

Les gens intéressés sont conviés dans la cour de l'École Grande-Coudée de Saint-Martin. L'activité se déroulera sur une période de 2 ou 3 heures. À noter que le stationnement de l'église sera fermé pour l'occasion. De plus, il sera interdit de se stationner sur la 2e Avenue et sur la 7e Rue.

Jeudi, 20 juillet 2017

9 h 30 : Le défi de Dany Turcotte

Les gens intéressés sont conviés au terrain de football de la polyvalente Bélanger. L'activité se déroulera sur une période de 2 ou 3 heures. À noter que les stationnements de la polyvalente Bélanger et du Complexe sportif Matra seront à privilégier.

14 h 30 : La grande émotion

Les gens intéressés sont conviés à la chapelle du Saint-Curé d'Ars. L'activité se déroulera sur une période de 2 ou 3 heures.

17 h : Fête finale avec le groupe The Cajuns

Les gens intéressés sont conviés au terrain de football de la polyvalente Bélanger. L'activité se déroulera sur une période de 2 ou 3 heures. À noter que les stationnements de la polyvalente Bélanger et du Complexe sportif Matra seront à privilégier.

Précisons que tous les tournages auront lieu beau temps, mauvais temps.

Il est également possible de suivre tous les développement des préparatifs de l'émission sur la page Facebook « Saint-Martin à la petite séduction », créée pour l'occasion.

L'épisode tourné à Saint-Martin cette semaine sera ensuite diffusé sur les ondes de Radio-Canada le mercredi 23 août prochain.

Rappelons que plus de 200 villages ont accueilli l’animateur Dany Turcotte et son équipe jusqu'à maintenant.