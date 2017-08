Du bonheur à profusion avec Les Baronettes au Théâtre du Ganoué

L'avant-première de la pièce « Les Baronettes, un théâtre musical rétro » avait lieu mercredi le 9 août dernier au Théâtre du Ganoué de Saint-Prosper. Nul doute que les amateurs de musique des années 50 et 60 ont été servis hier soir.

À lire également :

C'est la troupe La Chipie qui présente cette troisième et dernière pièce de l'été 2017 au Théâtre du Ganoué de Saint-Prosper. D'une mise en scène d'Olivier Berthiaume et d'une chorégraphie de Marie-Josée Tremblay, le texte a été écrit collectivement par Marjorie Audet, Olivier Berthiaume et Véronique Pascal. À noter que la directrice vocale des Baronettes est Joëlle Bourdon.

Les interprètes de ce théâtre musical sont Marjorie Audet, Alexandra Gagné Lavoie et Julie Cantin Béliveau.

Originaire de Sainte-Rose-de-Watford, on retrouve Marjorie Audet dans le role d'Aimée, un bout en train qui a de l'énergie à revendre.

Alexandra Gagné Lavoie interprète quant à elle le rôle de Gigi, un personnage drôle à souhait qui est accro aux sucreries.

Pour sa part, Julie Cantin Béliveau joue le rôle de Laura, la délicate et la sensible du groupe.

Synopsis

« Très expressives, touchantes et plus que dynamiques, Les Baronettes adorent déployer leur talent en chant et en danse dans les spectacles mensuels qu’elles s’organisent. Aujourd’hui, elles vous convient à leur toute dernière soirée festive avant les vacances d’été. Au programme ? Concours, danse et chansons populaires ! Leur amitié est indestructible, quoi que… Laisseront-elles leurs rêves de grandeur, leurs premiers amours et leurs espoirs de jeune fille voler la vedette de leur tour de chant ? Les Baronettes vous font redécouvrir en chanson, en danse et en humour, vos plus grands succès des années 50 et 60 ! Plus de 40 chansons en passant par Michèle Richard, Dominique Michel, Elvis Presley et Les Beatles ».

C'est ainsi qu'est décrite la pièce qui a été présentée mercredi dernier à Saint-Prosper.

Du bonheur à profusion

Le Théâtre du Ganoué a innové en présentant cette expérience aussi divertissante que rafraîchissante à la population beauceronne.

Ce théâtre musical, différent des comédies estivales habituellement à l'affiche à Saint-Prosper, a semblé plaire au public qui s'est retrouvé plus d'une fois debout pour danser et chanter avec les trois interprètes.

C'est l'énergie, le dynamisme et la joie de vivre des trois comédiennes qui ont fait la force de cette soirée.

​​Horaire des représentations de « Les Baronettes, un théâtre musical rétro »

​10, 11, 12 et 13 août 2017

17, 18, 19 et 20 août 2017

24, 25, 26 et 27 août 2017

1er et 2 septembre 2017

Billets et forfaits

​Les billets sont vendus au coût de 20 $ chacun. Les jeudis et les dimanches, les gens ont la possibilité de se procurer deux billets au coût de 35 $.

Des forfaits souper-théâtre sont également offerts. Un souper-théâtre en collaboration avec le restaurant La Grille et le restaurant Popin de Saint-Prosper se vend au coût de 41 $ par personne, taxes et pourboire inclus, et un souper en collaboration avec le restaurant Rock Café de Saint-Georges se vend au coût de 52 $.

Commodités et coordonnées

Le Théâtre du Ganoué offre un bar, une terrasse ainsi qu'un accès facile pour les visiteurs en fauteuil roulant.

Pour réserver des billets ou pour obtenir plus d'informations, il est possible de téléphoner au 418-594-5000, de visiter le site Web du Théâtre du Ganoué ou encore de consulter la page Facebook du théâtre.

Précisons que la billetterie du Ganoué est ouverte les mardis et mercredis, de 13 h à 18 h, ainsi que du jeudi au dimanche, de 13 h à 20 h 30.