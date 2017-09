Dix légendes locales prendront vie dans la MRC Robert-Cliche

La MRC Robert-Cliche a annoncé ce matin la nature de l’événement qui soulignera la concrétisation de son entente de développement culturel 2017. Il s'agit d'une Tournée des légendes, dont l'activité d'inauguration se déroulera dans les dix municipalités de la MRC lors du samedi 23 septembre prochain.

Ce sont sept artistes qui ont peint des légendes locales sur les bancs publics qui seront installés dans les dix municipalités de la MRC Robert-Cliche. Il s'agit de Roch Gagné (Saint-Séverin et Tring-Jonction), Johanne Maheux (Saint-Frédéric), Francine Bolduc (Saint-Odilon), Gaétanne Boucher (Saint-Jules), Louise Champagne (Saint-Joseph et Saint-Joseph-des-Érables), Hugues Nolet Voyer (Saint-Alfred et Saint-Victor) ainsi que Simon Giguère (Beauceville).

Plus de détails à venir.