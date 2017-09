Une édition record pour Beauce Brasse avec plus de 7 000 participants

La 3e édition du festival de bières et de cuisine Beauce Brasse, qui s'est déroulée lors des 22 et 23 septembre derniers à Saint-Georges, a atteint un record d'achalandage selon l'organisateur de l'événement. Pour l'occasion, entre 7 000 et 8 000 personnes se sont réunies à l'Espace Redmond pour y déguster différentes sortes de bières et profiter de la cuisine de rue sur place.

« On a eu une année record entre autres à cause du beau temps », a mentionné l'organisateur du Beauce Brasse, Éric Doyon, à EnBeauce.com cet après-midi. « L'engouement autour de l'événement est assez grand depuis sa première édition et le bouche à oreille y est également pour beaucoup », a-t-il ajouté.

Près de 3 500 personnes se sont déplacées dans le stationnement en face du Centre sportif Lacroix-Dutil lors du vendredi 22 septembre pour prendre part au Beauce Brasse, pour environ 4 000 lors du samedi 23 septembre. « Il y a des gens de l'extérieur qui sont venus à Saint-Georges depuis Montréal, Ottawa, et même Rimouski, et qui se sont procuré des billets par le biais de notre site Web. C'est très positif que les gens se déplacent d'aussi loin pour assister à un festival qui a démarré à un niveau régional », de renchérir Éric Doyon.

Pour un achalandage de 7 000 à 8 000 personnes en deux jours, une trentaine d'exposants étaient sur place pour faire déguster leurs produits, soit une dizaine de plus qu'à l'édition précédente. Précisons que la première édition estivale du festival avait ouvert ses portes à une foule d'environ 4 000 à 5 000 personnes, ce qui représente des participants qui ont presque doublé en nombre en l'espace d'un an.

Une nouvelle édition est confirmée pour le mois de septembre prochain. En ce qui concerne l'édition hivernale du Beauce Brasse, « on y travaille, mais rien n'est encore garanti », a conclu M. Doyon.