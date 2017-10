Mise en vente du spectacle de Jay Du Temple à Saint-Georges

Le diffuseur de spectacles Les Amants de la Scène a annoncé, lors du vendredi 20 octobre dernier, le début de la mise en vente des billets pour le spectacle « Le moyen tour » de l'humoriste Jay Du Temple. Celui-ci aura lieu en mars 2018.

Ce spectacle sera présenté lors du vendredi 2 mars 2018, à 20 h, au Cabaret des Amants, à Saint-Georges.

Le spectacle de cet humoriste est décrit de la façon suivante sur le site Web du diffuseur : « Jay Du Temple n’a rien d’un rebelle. Pourtant, comparativement à ses sœurs, il est complètement dévergondé. C’est le hors-la-loi le plus poli qui soit. Suite à un mini tour fructueux, Jay repart à la conquête du Québec avec son Moyen tour. Même spectacle, plus de villes, plus de dates. »

Pour obtenir plus d'informations sur le spectacle mentionné ci-haut, il est possible de communiquer avec la billetterie des Amants de la Scène au 418-228-2455.