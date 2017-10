Une expérience renouvelée à la 33e édition du Salon des Artistes et Artisans de Beauce

La 33e édition du Salon des Artistes et Artisans de Beauce se déroulera lors des 17, 18 et 19 novembre prochains au Centre culturel Marie-Fitzbach, à Saint-Georges. Pour l'occasion, la présidence d’honneur de l'événement a été attribuée à un couple de la région qui œuvre dans le secteur de l’agroalimentaire, soit Anne Paquet et Hugo Laquerre du Verger L’Argousière de Saint-Côme-Linière.



Après une première expérience concluante autant pour les visiteurs que pour les exposants, le Salon aura lieu, encore cette année, sur deux étages, soit le troisième et le quatrième du Centre culturel Marie-Fitzbach.

Ce sont au total quarante artistes et artisans professionnels ou semi-professionnels de la région et de différentes villes de la province qui accueilleront la population et qui présenteront leurs œuvres, leurs produits et leurs articles lors de cet événement.



La population sera d'ailleurs invitée à visiter les différentes expositions et kiosques vendredi le 17 novembre, de 13 h à 21 h, samedi le 18 novembre, de 9 h 30 à 17 h ainsi que dimanche le 19 novembre, de 9 h 30 à 17 h.

Nouveautés de l'édition 2017



Une aire de détente plus spacieuse sera aménagée dans l’ancienne chapelle pour offrir du repos et du ravitaillement aux participants.



De plus, chaque exposant sera invité à déposer un objet de son choix dans l’armoire à cadeau qui sera installée sur place. À la clôture du salon, le contenu sera offert en tirage parmi les visiteurs qui auront rempli leur coupon de participation au cours de la fin de semaine.