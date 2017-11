Maxim Poulin de Saint-Prosper lance son premier livre à 21 ans

Voir la galerie de photos

Maxim Poulin, auteur de Saint-Prosper âgé de 21 ans, a lancé son tout premier livre intitulé « Tourmentée », premier tome de sa série L'Entre-Monde, lors du samedi 28 octobre dernier au Mondo Resto-Bar à Saint-Georges.

À lire également :

À quelques jours de l'Halloween, le lancement se voulait, par le fait même, être un bal costumé. Pour l'occasion, famille et amis de Maxim Poulin se sont déplacés entre 19 h et 22 h samedi soir, afin de se procurer le roman en question et de discuter avec lui de cette nouvelle aventure.

EnBeauce.com s'est entretenu avec avec l'écrivain des Etchemins dimanche après-midi, le 29 octobre, à l'occasion d'une séance de dédicaces organisée par sa maison d'édition, Luzerne Rousse, à la Librairie Sélect de Saint-Georges. L'événement s'est déroulé de 14 h à 17 h.

À peine 24 heures après son lancement, le Prospérien d'origine nous a expliqué en détails le processus d'écriture d'un livre, des premiers mots rédigés jusqu'au dévoilement du design sa page couverture, et en a également profité pour donner quelques conseils à des jeunes qui, comme lui, aimeraient se lancer dans l'écriture d'un roman.

Il est possible de visionner l'entrevue qui nous a été accordée par Maxim Poulin en cliquant sur la vidéo ci-dessus. Un reportage d'Amélie Carrier.