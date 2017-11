Nouvelle étape dans l’aménagement de l’espace Carpe Diem à St-Georges

La Ville de Saint-Georges a franchi une nouvelle étape dans l’aménagement de l’espace Carpe Diem en acceptant la soumission de la firme OPTION aménagement de Québec lors de la séance du conseil municipal d'hier soir, le lundi 13 novembre.

Cette entreprise a déposé la plus basse soumission conforme pour la réalisation des plans, devis et surveillance des travaux pour les phases 2 et 3 de l’espace au coût de 260 206 $.

Rappelons que la phase 2 permettra la réalisation du bâtiment de services et d’une aire de stationnement en 2018.

Les sentiers et les aménagements paysagers seront complétés dans le cadre d’une troisième phase.



Revitalisation du centre-ville

Les élus ont également donné un accord de principe pour le versement de subventions à deux propriétaires pour la revitalisation de la façade de leur immeuble dans le cadre du programme de mise en valeur des bâtiments du centre-ville.

Ainsi, le conseil a autorisé un accord de principe pour le versement d’une somme de 30 000 $ au propriétaire du bâtiment situé au 11638, 1re Avenue et abritant le commerce Jack Saloon et la Société Microbrasserie.

Par ailleurs, un accord de principe a été donné pour le versement d’une somme identique pour le bâtiment situé au 11715, 1re Avenue et abritant le commerce Dooly’s.