Parcs de l'Ouest : Un film des aventuriers voyageurs sera diffusé à Sainte-Marie

C’est une invitation à l’émerveillement et à la découverte que l’organisme Les Aventuriers Voyageurs lance avec la présentation d’un nouveau film de voyage : parcs de l’Ouest. La diffusion aura lieu le mercredi 25 avril 2018 à 19 h 30 au Cinéma Lumière – Sainte Marie.

Par ce road trip d’une durée de 33 jours et sur une distance de 15 000 km, les réalisateurs Louis et Sylvie – de vrais mordus de la vie – vous conduiront à travers quelques-uns des plus beaux parcs de l’Ouest américain et canadien.

Ainsi, les voyageurs présenteront les parcs chouchous comme Yellowstone, le parc des Arches, Zion, Bryce, Banff, mais aussi plusieurs endroits qui mériteraient d’être mieux connus.

Pour assister à ce film de voyage des Aventuriers Voyageurs, vous pouvez obtenir vos billets dès maintenant au Cinéma Lumière – Sainte-Marie sur le site lesaventuriersvoyageurs.com.