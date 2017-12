Les Aventuriers Voyageurs présentent leur film « Pérou en humour » à St-Georges

Les Aventuriers Voyageurs présenteront leur nouveau film de voyage intitulé « Pérou en humour » lors des 13 et 17 janvier prochains au Cinéma Centre-Ville de Saint-Georges.

Les représentations auront lieu le samedi 13 janvier 2018, à 15 h 30, et le mercredi 17 janvier 2018, à 19 h.

Les gens pourront, en visionnant ce film, découvrir avec humour les incontournables du Pérou tels que le désert, les profonds canyons, les villes coloniales, le lac Titicaca, la jungle amazonienne, les hautes montagnes de la Cordillère Blanche et, les sites archéologiques du temps des Incas.

Pour obtenir plus d'informations sur la présentation de ce film, il suffit de communiquer avec le Cinéma Centre-Ville de Saint-Georges.



Rappelons que l’organisme Les Aventuriers Voyageurs présente, depuis 10 ans, des films et conférences de voyage dans 47 cinémas, bibliothèques, écoles et résidences de personnes âgées au Québec.