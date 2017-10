Le maire d'East Broughton présente son équipe en vue des élections

Le maire sortant de la municipalité d'East Broughton, Kaven Mathieu, fait cette semaine la présentation de son équipe de candidates et de candidats qui brigueront les suffrages à ses côtés, et dresse également les priorités sur lesquelles ils entendent travailler s'ils sont élus lors des élections du dimanche 5 novembre prochain.

C’est à la fois une équipe renouvelée et expérimentée qui se présente à la population. Celle-ci est formée de madame Josée St-Pierre pour le district 1, monsieur Michel Gosselin pour le district 2, madame Valéry Gauthier pour le district 4 et de monsieur Claude Duchesne pour le district 5.



« Chacun et chacune possèdent une expertise acquise au fil de leur expérience professionnelle et personnelle. C’est important d’avoir une diversité de compétences mise à profit pour le meilleur intérêt de la municipalité et de ses contribuables.», d’ajouter Kaven Mathieu



En terme de priorités, l’Équipe Kaven Mathieu s’engage à :



1. Poursuivre une gestion ouverte et transparence de la municipalité avec la diffusion en direct à la télé et sur le web des séances publiques du conseil municipal ; 2. Gel de taxes pour les 2 prochaines années, soit pour 2018 et 2019 ; 3. Poursuivre le développement économique ; 4. Poursuivre le renouvellement des infrastructures ; 5. Poursuivre les actions afin de retenir et attirer les familles ;



« Dans les 8 dernières années, le conseil avec lequel j’ai travaillé a livré la marchandise. Notre bilan et nos réalisations le démontre. Nous avons une équipe, nous partageons une vision commune et nous avons un plan pour faire avancer et progresser la municipalité d’East Broughton. Ensemble, poursuivons de l’avant! », conclu monsieur Mathieu.