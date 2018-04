Équité interrégionale en santé - Un investissement de 16,4 M$ est annoncé en Chaudière-Appalaches

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, et la députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Dominique Vien, ont annoncé, le 12 avril, que la région bénéficiera d’un financement supplémentaire de 16 426 800 $ pour améliorer les services de première ligne ainsi que les services spécialisés du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS).

D’ordinaire, le financement du réseau des établissements de santé et des services sociaux est établi selon le principe de la budgétisation historique. Pour corriger les iniquités causées par la budgétisation historique, un mode d’allocation interrégional a été mis en place afin de tenir compte de la taille de la population, des besoins de celle-ci et des caractéristiques régionales.

« Cet investissement contribuera à améliorer l’équité du financement en santé entre les régions. Ainsi, nous pouvons répartir les enveloppes budgétaires disponibles en tenant mieux compte des caractéristiques régionales et des besoins de la population, particulièrement sous l’angle de l’évolution démographique. Avec un tel investissement, notre gouvernement atteint l’objectif visé d’assurer une fois pour toutes l’équité interrégionale dans l’octroi des budgets aux établissements du réseau de la santé et des services sociaux du Québec. » s’est félicité le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette.

Jusqu’à présent, et malgré les investissements importants répartis à l’aide de cette approche, des écarts de ressources entre les régions restés existants en raison de l’inégale croissance de leurs populations. L’investissement annoncé aujourd’hui permettra d’éliminer l’écart de façon durable et définitive.

« L’élimination de l’écart budgétaire qui subsistait, notamment, en raison de la croissance démographique est une excellente nouvelle. Le CISSS de Chaudière-Appalaches bénéficie donc d’un investissement important qui permettra aux citoyens de la région un meilleur accès aux services de premières lignes et aux services spécialisés. Cette bonne nouvelle témoigne des efforts que fait notre gouvernement pour répartir de façon optimale les ressources dont nous disposons collectivement pour offrir des soins de santé de qualité aux usagers de toutes les régions. » a déclaré la ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, la députée de Bellechasse, Dominique Vien.