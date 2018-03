La couverture ambulancière en Chaudière-Appalaches bénéficiera d’un nouvel investissement

Dans le cadre des efforts pour améliorer l’efficacité des services ambulanciers, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, et la députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Dominique Vien, ont annoncé aujourd’hui que la couverture ambulancière sera renforcée dans certains secteurs de la région de la Chaudière-Appalaches, dont Lévis.

À lire également :

Trois secteurs bénéficieront d’une conversion de leurs horaires de faction en horaires à l’heure. Ce changement – qui représente un investissement supplémentaire de près de 2,4 M$ – permettra d’intensifier la présence ambulancière dans les secteurs de Saint-Flavien, d’Armagh et de Lac-Etchemin, qui se voient doter chacun d’une unité convertie, représentant chacune un financement de 811 964,40 $.

« Ces mesures de bonification s’ajoutent à celles déjà annoncées en novembre, et visent à offrir une présence accrue de véhicules préhospitaliers d’urgence dans plusieurs régions où cela s’avère nécessaire pour mieux répondre aux besoins de la population. Notre objectif demeure d’optimiser la couverture ambulancière dans l’ensemble du Québec, et de réorganiser ces services de manière parfaitement cohérente avec les nouvelles analyses effectuées au cours des derniers mois. » a déclaré Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux.

Par ailleurs, le secteur de Lévis bénéficiera quant à lui de l’ajout d’une ambulance 24/7, soit 168 heures de service par semaine. Elle permettra de régulariser la couverture de nuit. Cet ajout représente un investissement de près de 1,4 M$ pour l’année 2018-2019.

« Je me réjouis de cet investissement supplémentaire qui permettra d’offrir une meilleure couverture ambulancière aux citoyens de la région de la Chaudière-Appalaches. Un tel réajustement de l’organisation des services préhospitaliers d’urgence dans la région témoigne des efforts que fait notre gouvernement pour répartir de façon optimale les ressources dont nous disposons collectivement pour offrir les soins nécessaires dans le meilleur délai possible. » a commenté Dominique Vien, députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches.