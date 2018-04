La FQM répond aux décisions du gouvernement en aménagement du territoire et en développement régional

Réunis à Québec en conseil, les administrateurs de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) ont dénoncé que les récentes décisions du gouvernement en aménagement du territoire et en développement régional n’aient pas inclus les municipalités et les MRC dans leur élaboration.

« En tant que gouvernements de proximité, les municipalités doivent être les interlocuteurs privilégiés lorsque le gouvernement décide d’intervenir dans leur champ de compétences. Ce sont elles qui ont la connaissance de leur milieu et de leur territoire. En ignorant leur expertise et leurs compétences, le gouvernement pénalise l’ensemble des régions », a déclaré Jacques Demers, le président de la FQM.





Ainsi, la fédération pointe l’absence de consultation des municipalités lors de la création des 18 pôles régionaux d’innovation et voit là un manque de respect concernant leur champ de compétences. Malgré le fait que le gouvernement ait confié aux MRC la compétence du développement local et régional, elles sont spécifiquement exclues du cadre de l’appel de projets visant à créer des lieux de convergence pour favoriser l’entrepreneuriat, la créativité et l’innovation.