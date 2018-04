Nouveau programme d'assistance à la personne en Chaudière-Appalaches

Dans le but d'assurer une meilleure adéquation entre la formation et les besoins du marché du travail, le gouvernement du Québec annonce aujourd'hui qu'un investissement pouvant atteindre 100 000 $ est accordé au consortium formé par les commissions scolaires de la Côte-du-Sud, de la Beauce-Etchemin, des Appalaches et des Navigateurs pour la réalisation du programme d'études Assistance à la personne en établissement et à domicile visant l'apprentissage en milieu de travail en formation professionnelle.

