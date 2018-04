Nouveau DEP en Assistance à la personne en Chaudière-Appalaches

C’est lors d’une conférence de presse qui a eu lieu le 24 avril dernier, au Centre de formation professionnelle (CFP) de Lévis de la Commission scolaire des Navigateurs (CSDN), que l’annonce a été faite par M. Paul Busque, député de Beauce-Sud et représentant du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Ce dernier a annoncé l’octroi d’une subvention de 100 000 $ aux quatre commissions scolaires dans le but de démarrer et de promouvoir le projet.

À lire également :

Les commissions scolaires de la région de la Chaudière-Appalaches unissent leurs voix à celles du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ainsi qu’à celles des nombreux employeurs du domaine de la santé afin d’annoncer le lancement du nouveau DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED). Dans les quatre commissions scolaires de la Chaudière-Appalaches, cette formation sera offerte dans une approche basée sur des apprentissages accrus en milieu de travail.

Le projet d’apprentissages accrus en milieu de travail inspiré du modèle allemand

Le projet d’apprentissages accrus en milieu de travail est inspiré du modèle dual allemand qui permet aux élèves d’effectuer la moitié de leur formation professionnelle à l’école et la moitié en milieu de travail, tout en étant rémunérés. La durée de la formation est de 870 heures, soit 453 heures en centre de formation et 417 heures en milieu de travail.

Une formation rémunérée

En plus d’obtenir une rémunération pendant leur formation en milieu de travail, les élèves auront la possibilité de travailler à temps partiel pour leur organisme ou entreprise de stage et ainsi recevoir un revenu supplémentaire. Au terme de cette formation, les diplômés auront la possibilité d’œuvrer dans les centres hospitaliers, les centres pour personnes âgées ou handicapées, les CHSLD, les services privés, les coopératives de services à domicile, etc.

Cette nouveauté pour le programme Assistance à la personne en établissement et à domicile sera offerte au CFP Pozer de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, au CFP de l’Envolée de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, au CFP Le Tremplin de la Commission scolaire des Appalaches et au CFP de Lévis de la CSDN dès l’automne 2018. Des séances d’information sont prévues dans chaque centre au cours des prochaines semaines. Les dates seront annoncées prochainement par chacune des commissions scolaires.

Nouvelle version du programme menant aux métiers de préposé aux bénéficiaires et d’auxiliaire familial

En plus du projet d’apprentissages accrus en milieu de travail, les élèves pourront bénéficier d’une nouvelle version du programme menant aux métiers de préposé aux bénéficiaires et d’auxiliaire familial. Le programme Assistance à la personne en établissement et à domicile est le résultat de la fusion de deux programmes menant à l’obtention d’un diplôme études professionnelles (DEP) : Assistance à la personne à domicile et Assistance à la personne en établissement de santé.

Un manque à combler

Les préposés aux bénéficiaires et les auxiliaires familiaux sont recherchés plus que jamais en Chaudière-Appalaches. À la fin de l’année 2017, 839 postes étaient à combler en Chaudière-Appalaches, dont 499 à Lévis. Ce sont des chiffres qui n’ont pas fini d’augmenter en raison du vieillissement de la population (Emploi Québec, Placement en ligne, 2017-2018). Les centres de formation professionnelle de la Chaudière-Appalaches doivent donc accroître leur clientèle afin de former des élèves capables de travailler dans tous les types d’établissements de santé. L’objectif est de former près de 90 élèves dès l’automne sur le territoire de la Chaudière-Appalaches.