Beauce-Sud : Paul Busque se retire du caucus libéral et s'explique

La présidente du caucus de l'aile parlementaire libérale, Filomena Rotiroti, informe que le député de Beauce-Sud, Paul Busque, lui a signifié qu'il se retire temporairement du caucus libéral. Jusqu'à nouvel ordre, il est maintenant un député indépendant.

La commissaire à l'éthique et à la déontologie, Ariane Mignolet, fait présentement des vérifications concernant la gestion du bureau de circonscription de monsieur Busque. Madame Rotiroti tient à mentionner que le député de Beauce-Sud offre sa pleine et entière collaboration à la commissaire à l'éthique et à la déontologie dans ce dossier.

Aurélie Gagnon, attachée de presse de l'aile parlementaire du Parti libéral du Québec, a affirmé ceci : « On laisse le travail se faire. » Elle n'a pas voulu en dire davantage.

« Aux électeurs de ma circonscription qui me font confiance depuis mon élection, je tiens à vous réitérer que je travaille tous les jours à défendre vos intérêts à l'Assemblée nationale avec la conviction d'avoir toujours agi avec honnêteté et diligence. J'ai la certitude que cette démonstration sera faite et que vous aurez toujours raison de me faire confiance. » - Paul Busque

À 21 h 26, la conférence de presse à laquelle M. Busque avait convié les médias, qui devait se tenir au Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud à 10 h 30 ce vendredi, a été annulée. Il devait y faire une importante annonce.

L'attaché politique de M. Busque, Jean-François Fecteau, nous a bien fait comprendre ce matin que l'annonce a été reportée et non annulée de manière définitive. Le député devait faire cette annonce au nom de son gouvernement, plus précisément au nom du ministre de l'Immigration, mais puisqu'il se retire du caucus, il ne le peut plus.

Entretien avec Paul Busque, député de Beauce-Sud, le vendredi 11 mai

EnBeauce.com s'est entretenu avec Paul Busque cet avant-midi.

M. Busque a tenu à mettre l'accent sur le fait qu'il n'a reçu aucune pression de la part de l'aile parlementaire libérale pour se retirer. Ce choix est bien le sien, car il ne veut pas être une distraction pour le gouvernement. S'il l'avait souhaité, il aurait pu demeurer au sein du caucus. La commissaire à l'éthique et à la déontologie, Ariane Mignolet, l'a personnellement informé que son bureau de circonscription allait être l'objet de vérifications administratives. C'est après cette information qu'il a décidé de se retirer temporairement.

Lundi prochain, le 14 mai, le député devait lancer sa campagne d'investiture pour être à nouveau le candidat du Parti libéral du Québec dans Beauce-Sud. Son souhait demeure intact, mais l'investiture est reportée jusqu'à ce que la lumière soit faite dans la gestion de son bureau de circonscription.

M. Busque a fait valoir le contexte de la campagne électorale. Rappelons que les élections générales, au Québec, auront lieu le 1er octobre prochain. Le député a laissé sous-entendre, d'une manière très implicite, que certaines personnes auraient tout intérêt à noircir son bilan. Interrogé à ce sujet, il a affirmé ceci : « Les gens sont assez intelligents pour tirer leurs propres conclusions. »

Des adversaires auraient-ils pu sonner l'alarme afin de nuire à sa réélection ? Il est trop tôt pour le dire, on n'en est qu'au stade des conjectures.

Si jamais, pour des raisons qui seraient hors de son contrôle, le député ne pouvait pas réintégrer le caucus libéral, il se présentera comme candidat indépendant.

Paul Busque tient à rassurer les Beaucerons qu'en étant député indépendant jusqu'à nouvel ordre, son travail demeurera aussi efficace. La seule différence, dit-il, est qu'il ne peut plus faire d'annonces au nom du gouvernement du Québec, puisqu'il s'est retiré temporairement du caucus.

« Je veux que ça avance. Je suis là pour faire avancer les dossiers. J'ai toujours agi de façon honnête. Mon bilan, je pense que ça fait l'unanimité », a-t-il déclaré lors de l'entretien.

Les vérifications administratives de la commissaire à l'éthique auront-elles trait au fait que le bureau du député ait embauché l'une de ses nièces ? M. Busque dit avoir une petite idée de la raison pour laquelle son bureau sera l'objet de vérifications administratives, mais il préfère n'en dire mot afin de ne pas nuire au travail de Mme Mignolet, la commissaire.

Ce qui est certain, c'est que la campagne électorale dans Beauce-Sud est bien amorcée à défaut d'être officiellement déclenchée.