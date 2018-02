Paul Busque a déposé son rapport sur l’examen des programmes d’aide en infrastructures municipales

Le député de Beauce-Sud, Paul Busque, a rendu public jeudi (22 février) le rapport portant sur l’examen des programmes d’aide en infrastructures municipales.

« Dans le cadre de mon mandat, j’ai eu l’occasion de rencontrer nos partenaires municipaux, d’échanger avec eux et d’entendre leurs besoins à l’égard des programmes en infrastructures. Les recommandations présentées dans le rapport proposent d’assouplir les programmes et de les rendre plus flexibles, et ce, tout en respectant un cadre financier rigoureux et équitable. Compte tenu des sommes importantes investies en matière d’infrastructures, il est essentiel de toujours chercher à faire mieux, et ce, au bénéfice des Québécoises et Québécois », a indiqué M. Busque.

Le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, Martin Coiteux, avait confié au député le mandat de mener une réflexion visant à cibler les enjeux actuels et les pistes d’amélioration pour que les programmes du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) répondent davantage aux besoins des municipalités.

« L’exercice mené par mon collègue témoigne d’un exemple concret de la modernisation des relations entre le gouvernement du Québec et les municipalités. Grâce à l’apport des élus, les recommandations de Paul Busque correspondent aux constats exprimés lors des consultations. Les municipalités peuvent être assurées qu’aucune des recommandations du rapport ne restera sans suite », a souligné M. Coiteux.