Conseil municipal de Saint-Georges : travaux publics et subventions

Hier soir, le lundi 14 mai à 19 h 30, s'est tenue la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Georges. Durant cette séance, dont la levée a été adoptée à 20 h 13, de nombreuses résolutions ont été adoptées et divers documents ont été déposés.

Dans son allocution inaugurale, le maire de la ville, Claude Morin, a souligné l'arrivée du beau temps. « C'était dû », a-t-il dit. À la fin de la séance, il a appelé les résidents de la ville à la patience en ce qui concerne les nombreux travaux qui y sont effectués. De même, il a remercié les organisateurs du groupe du 24 DH Saint-Georges Ford.

Travaux publics et surveillance des stationnements pour l'année 2018

Concernant d'abord la fourniture et la pose sur demande de revêtement bitumineux (rapiéçage), puis les grands travaux de pavage, le conseil municipal a résolu d'octroyer les deux contrats au plus bas soumissionnaire, Pavage Sartigan Ltée, pour 854 390,72 $ et 703 167,98 $.

Excavation Transco inc. s'est vu confier le mandat de l'excavation et de la réfection de la voirie pour la somme de 203 260,54 $.

Il a été résolu que le groupe de sécurité Garda SENC s'occupe du service de contrôle en matière de stationnement du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 pour un montant n'excédant pas 24 110,26 $ taxes incluses.

Résolutions saillantes

Le conseil a résolu de participer à un programme de bourses avec l'École d'Entrepreneurship de Beauce. La Ville fournira trois bourses de 10 000 $ sur une période de trois ans, soit une par année.

98 175 $ ont été octroyés en subventions à huit organismes accrédités, dont le Club de patinage artistique (17 700 $), l'association du baseball mineur (8 896 $), le Club de hockey junior AA (2 200 $), l'association du hockey mineur (41 000 $), l'association de tennis et de racquetball mineur (17 960 $), l'escadron 890 des cadets de l'air (5 000 $) et les scouts et guides (5 619 $).

La Ville de Saint-Georges a décidé d'adhérer au regroupement « Ville amie des monarques ». Le papillon monarque est une espèce caractéristique de l'Amérique du Nord. Depuis 20 ans, sa présence a diminué à raison de 90 % sur le continent nord-américain. La Ville s'engage ainsi à contribuer à la restauration des habitats du monarque.

Pétition concernant le prolongement de l'autoroute

À la période de questions du public, un citoyen de Saint-Georges a présenté une pétition signée par 93 % des résidents de la 151e Rue. Les signatures ont été recueillies entre le 18 avril et le 26 avril 2018. L'homme, qui disait avoir l'appui de son quartier, a demandé à ce que le projet de prolongement d'autoroute n'aboutisse pas aux alentours de sa rue. M. Morin, le maire, lui a rétorqué qu'il attend les résultats de l'étude d'opportunité que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports s'est engagé à réaliser dans la prochaine année.

La prochaine séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Georges se tiendra le lundi 28 mai prochain à 19 h 30.