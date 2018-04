Séance du conseil municipal de Saint-Georges de lundi : que retenir ?

Hier soir, le lundi 9 avril 2018 à 19 h 30, s'est tenue la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Georges. Durant cette courte séance, dont la levée a été adoptée à 20 h 07, de nombreuses résolutions ont été adoptées et divers documents ont été déposés.

Dans son allocution inaugurale, le maire de la ville, Claude Morin, a demandé à ses collègues d'avoir une pensée pour ceux qui, de l'équipe des Broncos de Humboldt, ont perdu la vie dans l'accident de vendredi dernier, en Saskatchewan, près de Tilsdale. Rappelons que 15 personnes y sont décédées et que de nombreuses autres ont été blessées.

Les résolutions saillantes

Le conseil municipal a autorisé le paiement de 32 466,37 $ concernant les milieux humides de l'espace Carpe Diem.

Quant aux problèmes de réfrigération de glace Canam, la résolution visant à accepter l'offre de services de Carnot Réfrigération, dont le montant s'élève à 77 521 89 $, a été acceptée.

L'entente concernant le support de services informatiques fourni par la Ville à la MRC de Beauce-Sartigan a été renouvelée.

La Ville a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) pour ce qui est de l'achat du sel de déglaçage pour une période de 5 ans (30 avril 2018 au 30 avril 2023). La résolution ayant pour but de confirmer l'adhésion de la municipalité à cet achat regroupé a été acceptée. Celle-ci devra débourser des frais de gestion de 1 %.

Le conseil municipal a entériné la résolution demandant au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports du Québec de sécuriser la traverse piétonnière face à l'Église l'Assomption, sur la route 173. Les élus souhaitent que durant les heures du Beauce Carnaval, qui se tiendra du jeudi 26 avril au dimanche 28 avril et du jeudi 3 mai au dimanche 6 mai 2018, deux voies soient fermées, l'une en direction sud, l'autre en direction nord.

« De grâce, ne nourrissez pas les chevreuils », demande le maire.

Certains citoyens se sont plaints d'une présence accrue de chevreuils à Saint-Georges. D'autres ont demandé à la Ville d'avoir l'autorisation de chasser à l'année. Évidemment, le maire leur a dit qu'il n'est pas dans son mandat de faire cela. Il demande aux gens d'être patients et de ne pas les nourrir : les nourrir, c'est les attirer.

Une nouvelle politique interne sur la drogue, l'alcool et d'autres substances

Le conseil municipal a adopté une politique visant à encadrer et à interdire l'abus d'alcool et de drogues sur les heures de travail. Celle-ci concerne les employés municipaux de même que les élus. « On n'avait aucune politique interne concernant l'abus d'alcool sur l'ouvrage », a déclaré le maire, précisant néanmoins qu'il n'a eu aucun problème à ce sujet depuis le début de son mandat. L'arrivée imminente de la légalisation du cannabis est, selon lui, une occasion de se mettre à la page.

Prochaine séance et café du maire

La prochaine séance ordinaire du conseil municipal se tiendra le lundi 23 avril 2018, à compter de 19 h 30. Le café du maire aura lieu dimanche prochain, le 15 avril, entre 10 h et midi. Les citoyens sont conviés aux deux événements.