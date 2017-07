Le Beauceron Pierre Poulin déjà sur la route depuis 10 jours

Le Beauceron Pierre Poulin, qui parcoure le pays au volant de sa moto Yamaha dans le but d'amasser des dons pour la recherche sur les maladies du coeur, en est à la moitié de son périple actuellement.

À lire également :

Rappelons que Pierre Poulin s'est donné le défi de parcourir 21 500 kilomètres en 21 jours à travers le Canada et les États-Unis. Il a effectué son grand départ lors du samedi 15 juillet dernier à Saint-Georges.

Pour savoir comment se sont passés les cinq premiers jours du Beauceron sur la route, il est possible de lire notre article « À moto pour le coeur : Pierre Poulin traverse 6 provinces en 5 jours ».

En ce qui concerne le deuxième quart de son voyage, Pierre Poulin a d'abord atteint Whitehorse au Yukon lors du mercredi 19 juillet, après avoir parcouru un trajet de 1345,5 kilomètres à une vitesse moyenne de 95 kilomètres à l'heure. « Malgré la longue distance que j'ai parcourue aujourd'hui, ça m'a paru moins long, puisque les paysages et les routes étaient magnifiques », a confié Pierre Poulin sur la page Facebook dédiée à son périple.

Le jeudi 20 juillet, il s'est rendu à la ville de Fairbanks en Alaska et a parcouru 958,4 kilomètres au cours de sa journée. Le vendredi 21 juillet, il atteint le village de Wiseman en Alaska, qui compte 14 habitants (2010) et 2 auberges. « Bienvenue sur une autre planète », a-t-il mentionné aux gens qui le suivent.

Samedi le 22 juillet dernier, Pierre Poulin a atteint le point de plus au Nord de l'Alaska, soit Prudhoe Bay, après un périple de 391,8 kilomètres. « C'était plus difficile aujourd'hui, avec 350 kilomètres à faire sur un chemin de gravier », a expliqué le motocycliste beauceron.

Le dimanche 23 juillet, Pierre Poulin a repris la route vers le Sud pour retourner à Fairbanks en Alaska. À son arrivée, 717,6 kilomètres plus tard, il était fier de son parcours. « La moitié du poids de mon voyage est partie. C'était la partie la plus difficile pour moi avec les chemins de gravier ».

Hier, le lundi 24 juillet, il a finalement quitté l'Alaska pour se rendre à Whitehorse au Yukon. Il a parcouru un total de 959,9 kilomètres pendant cette journée. « Fini l'Alaska, mais belle journée avec plein de belles vues encore », a partagé Pierre Poulin sur sa page Facebook lundi soir.

Au moment d'écrire ces lignes, Pierre Poulin est en route vers New Hazelton en Colombie-Britannique. Il devrait atteindre cette destination après avoir parcouru 1 182 kilomètres sur la route aujourd'hui, dans les Rocheuses.

Trajet restant à parcourir

Vers le Sud

Mercredi, 26 juillet 2017 : Abbotsford, Colombie-Britannique (1 156 km)

Jeudi, 27 juillet 2017 : Redding, Californie (1 144 km)

Vendredi, 28 juillet 2017 : El Cajon, Californie (1 079 km)

Vers l'Est

Samedi, 29 juillet 2017 : Al Paso, Texas (1 142 km)

Dimanche, 30 juillet 2017 : Houston, Texas (1 200 km)

Lundi, 31 juillet 2017 : Tallahassee, Floride (1 141 km)

Mardi, 1er août 2017 : Key West, Floride (1 188 km)

Vers le Nord

Mercredi, 2 août 2017 : Rock Hill, Caroline du Sud (1 232 km)

Jeudi, 3 août 2017 : Hartford, Connecticut (1 228 km)

Vendredi, 4 août 2017 : Saint-Georges, Québec (660 km)

Il est possible de suivre Pierre Poulin durant son périple en visitant la page Facebook « À Moto Pour Le Coeur / By Motorcycle for the Heart », créée pour l'occasion. Il est également possible de faire un don à la cause des maladies du coeur en se rendant au www.1001causes.com.

Un montant de 1 930 $ a été amassé pour la cause jusqu'à maintenant, sur un objectif de 2 150 $. Il reste 41 jours avant la fin de cette campagne de financement.