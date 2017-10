Le chef de la sécurité incendie de Lambton reçoit une mention d'honneur

Le chef de la sécurité incendie de la municipalité de Lambton, Michel Fillion, a reçu la « citation d’honneur » lors de la première édition de la Journée nationale de reconnaissance des pompiers, qui s’est déroulée vendredi le 13 octobre dernier au Salon rouge du Parlement de Québec.

Au total, 62 personnes ont été honorées pour leur geste de bravoure et de dévouement lors de cette cérémonie de reconnaissance.

C’est le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, Martin Coiteux, qui a remis les distinctions aux lauréats.

« Je tiens à remercier particulièrement mon équipe d’officiers et de pompiers pour leur dévouement, leur professionnalisme et leur appui continuel dans les projets que je mets sur pieds pour le développement de notre service ou pour nos implications sociales », de mentionner M. Fillion, très ému de recevoir cette mention d’honneur.

« J’aimerais aussi souligner l’importante contribution de Jeannot Labreque, le chef pompier qui m’a précédé, car il avait déjà significativement contribué à l’avancement de notre service incendie avant mon entrée en fonction », ajoute le récipiendaire en toute reconnaissance de son prédécesseur.

25 ans de carrière pour Michel Fillion

Michel Fillion est à l’emploi du Service de sécurité incendie de Lambton depuis 25 ans, et il s’implique activement dans le développement du matériel de sa caserne et des équipements servant à la protection de la communauté.



Par exemple, il a contribué à l’achat d’un bateau permettant des sauvetages sécuritaires en tout temps et il a procédé à l’acquisition d’habits de plongée pour le sauvetage nautique, à l’installation de défibrillateurs dans cinq établissements de la municipalité et à l’implantation de bornes 9-1-1 permettant de mieux repérer les adresses en milieu rural.



Son leadership et sa participation dévouée à de nombreuses activités de bénévolat, dont les collectes de sang, la surveillance d’activités estivales ou la démonstration d’équipements en sécurité incendie, en font un exemple d’engagement dans la communauté de Lambton



Faisant partie de l’équipe de premiers répondants médicaux de la municipalité, il a mis sur pied plusieurs activités de formation, dont celle de réanimation cardiorespiratoire offerte aux élèves de 6e année de Lambton.