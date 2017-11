L'Opération Nez rouge recrute des bénévoles à l'approche du temps des Fêtes

Alors que près de 40 000 bénévoles sont attendus à l'échelle du Québec pour prendre part à l'édition 2017 de l'Opération Nez rouge, qui se tiendra du 1er au 31 décembre prochain, l'organisme, offrant un service de raccompagnement des personnes durant le temps des Fêtes, a lancé sa campagne de recrutement. Les bénévoles inscrits avant le 1er décembre seront accessibles à un concours leur permettant de remporter un voyage d'une valeur de 4 500 $.

Bien ancrée dans le paysage de la période des Fêtes, l'Opération Nez rouge, en collaboration avec la SAAQ et Desjardins, invite la population à s'inscrire dès maintenant pour prendre part à une ou plusieurs soirées de raccompagnement, que ce soit au niveau de la centrale ou directement sur le terrain, muni du traditionnel dossard rouge. Les personnes intéressées à devenir bénévoles dans leur région sont invitées à télécharger le formulaire d'inscription directement à l'adresse OperationNezrouge.com.

Les bénévoles qui s'inscriront avant le 1er décembre prochain seront admissibles à un concours organisé par Voyages Gendron et le Club Med, qui permettra de remporter un voyage d'une semaine pour deux personnes dans l'un des Club Med sélectionnés de la zone nord-américaine, en formule tout inclus et d'une valeur de 4 500 $. Plus d'informations sont disponibles sur le site internet de l'Opération Nez rouge, OperationNezrouge.com.

Des raccompagnements prévus durant 14 soirées au cours du mois de décembre

Pour sa 32e édition, l'Opération Nez rouge Beauce-Etchemins proposera des raccompagnements durant 14 soirées, les 1, 2, 8, 9, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30 et 31 décembre. Les numéros à composer pour bénéficier d'un service de raccompagnement durant ces journées seront le 418-387-6444 pour le secteur beauceron, le 418-625-3000 pour les Etchemins et le 418-227-0808 pour le secteur Chaudière.

Rappelons que l'année passée, un total de 1 447 raccompagnements ont été effectués durant quinze soirs par les 1 127 bénévoles de la 31e édition, soit une hausse de 61 déplacements par rapport à l'année précédente.