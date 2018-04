L'ABBS souligne l'implication de gens de cœur pour la Semaine de l’action bénévole

Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, qui se déroule du 15 au 21 avril 2018, l’Association bénévole Beauce-Sartigan (ABBS) tient à saluer l’implication de ses bénévoles. Cette semaine est donc l’occasion privilégiée pour l'organisme beauceron de rendre hommage à ces gens de cœur qui œuvrent à l’amélioration de la communauté, et de les remercier pour leur importante contribution.

Le milieu bénévole est l’une des forces vives du Québec dont l’importance, tant sociale qu’économique, est souvent méconnue. Plus de 37 % de la population âgée de 15 ans et plus fait du bénévolat.

Force est de constater que le bénévolat contribue de près ou de loin au développement économique et social du milieu dans lequel on vit. À l’Association bénévole Beauce-Sartigan, il y a eu 43 927 heures de bénévolat en 2015-2016 et 44 142 heures de bénévolat en 2016-2017. Les chiffres seront encore plus élevés cette année selon l'association.

« À l’ABBS nous sommes convaincues que le bénévolat est un état d’esprit empreint de bienveillance et de professionnalisme. Il est vrai de dire que le visage du bénévolat a changé depuis 10 ans, mais il est faux de croire qu’il y a moins de bénévolat qui se réalise dans nos communautés », explique la directrice générale de l'organisme, dit Marie-Claude Bilodeau.

Au salaire minimum, les heures de bénévolat effectués l’an dernier correspondent à tout près de 474 426 $ de services bénévoles spécialisés rendus à la population de la MRC de Beauce-Sartigan.



Actuellement, l’ABBS regroupe un total de 360 bénévoles, des aînés pour la plupart, œuvrant sur le territoire de Beauce-Sartigan. Malgré la présence significative de cette grande famille, l’opération de recrutement est plus que jamais décisive, puisqu’il faut arriver à satisfaire une masse de clientèle grandissante d’année en année.

Rappelons que l’ABBS existe depuis 1980 et est reconnue pour venir en aide aux personnes âgées et aux personnes démunies en offrant des services bénévoles de qualité.

La plupart des localités possèdent un comité de bénévoles sous l’égide de cet organisme, où différentes activités sont également offertes pour les citoyens.