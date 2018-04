Financement de près de 5 M$ pour moderniser l'urgence de l'Hôpital de Thetford Mines

Dans le cadre des efforts pour moderniser les infrastructures hospitalières et les adapter aux besoins des usagers de toutes les régions, le Gouvernement du Québec a accordé un financement de 4 995 000 $ au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches pour financer le projet d’agrandissement et de réaménagement de l’urgence de l’Hôpital de Thetford Mines.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, ainsi que le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et député de Lotbinière-Frontenac, Laurent Lessard, ont annoncé ce projet destiné à augmenter la qualité tout comme l’accessibilité des services d’urgence dans la région.

« Le financement accordé à ce projet démontre que notre gouvernement a à cœur de moderniser le réseau de la santé et des services sociaux par des initiatives qui visent à répondre de la manière la mieux adaptée possible aux besoins actuels de la population. Les travaux prévus contribueront à optimiser l’efficacité clinique et la coordination des soins, en plus de fournir un environnement encore plus sécuritaire pour les patients et l’ensemble du personnel. », a commenté le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette.

Les travaux projetés consistent en un agrandissement et un réaménagement de l’urgence actuelle, sur une superficie totalisant 1 120 mètres carrés. Les nouveaux locaux, en plus de favoriser une organisation du travail et d’être conformes aux normes et aux pratiques actuelles, disposeront de 15 civières, soit cinq de plus que présentement. Le projet représente un coût global de 6 775 000 $, assumé en majeure partie par le Gouvernement du Québec, le solde de 1 780 000 $ étant assumé par l’établissement.

« Je me réjouis de ce projet de nouvelle urgence qui sera, à terme, à la disposition des gens du secteur de Thetford Mines. Cela représente un gain majeur pour l’ensemble de la population, qui aura un meilleur accès aux services de première ligne, dans un lieu mieux adapté, entre autres grâce à des espaces mieux planifiés et plus vastes qui favoriseront la qualité des soins et la prévention des infections. » a souligné la députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Dominique Vien.

En ce qui concerne les échéanciers, il est prévu que les travaux s’échelonneront d’avril 2019 à mars 2020.Outre sa zone d’observation de 15 civières, la nouvelle urgence disposera notamment