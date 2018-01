Le CISSS de Chaudière-Appalaches explique les effets du smog sur la santé

À la suite de l’émission d’un avertissement de smog hivernal pour la Beauce et les Etchemins par Environnement Canada ce matin, lundi le 15 janvier 2018, la Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière- Appalaches (CISSS-CA) tient à rappeler à la population les effets du smog sur la santé.

Le CISSS de Chaudière-Appalaches explique d'abord que les conditions météorologiques durant l’hiver sont parfois propices à une détérioration de la qualité de l'air favorisant la formation de smog.

« Le smog se caractérise par l’apparition dans l’air d’une brume jaunâtre principalement constituée de particules fines, potentiellement toxiques et polluantes », explique le CISSS-CA.

Bien que la majorité des personnes ne ressentent pas d’effets significatifs sur leur santé, les personnes atteintes de problèmes respiratoires ou cardiaques, les personnes âgées et les jeunes enfants peuvent être affectés par la présence de smog, tout comme les personnes effectuant des activités physiques intenses à l’extérieur.

« Les effets du smog sur la santé peuvent se manifester par une irritation des yeux, du nez et de la gorge, de la toux, une respiration plus difficile et de l’essoufflement », peut-on lire dans le communiqué émis par le Centre de santé et de services sociaux.

Le CISSS-CA précise que les personnes plus susceptibles de ressentir les effets causés par le smog, et celles prévoyant s’adonner à des activités physiques intenses à l’extérieur, sont invitées à restreindre la durée et l’intensité de leurs activités à l’extérieur durant les épisodes de smog.

Notons qu'il est possible de retourner à des activités extérieures de durée et d’intensité normales dès que la fin de l’épisode de smog est annoncée.

S'informer de la qualité de l'air en Beauce

Le CISSS de Chaudière-Appalaches invite les Beaucerons et les Etcheminois à se tenir informer de la qualité de l'air pour les mois à venir en surveillant les avertissements de smog qui sont diffusés sur le site Web Info-Smog d’Environnement Canada.

Rappelons qu'il est également possible de consulter le site Web du ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques pour connaître l’indice de la qualité de l’air au Québec, et de se référer au service Info-Santé (8-1-1) pour en apprendre davantage sur les effets du smog sur la santé.