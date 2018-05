1,3 million de dollars pour rénover l'école Mgr-Beaudoin-Les Sources

Au cours du mois d'avril, Ville de Saint-Georges a émis 190 permis de construction et de rénovation pour une valeur de 10 811 745 $. Parmi les principaux projets autorisés, un permis a été accordé pour un agrandissement de 250 mètres carrés à un édifice commercial situé au 1480, boulevard Dionne. Ce projet est estimé à 1,5 millions de dollars.

Des autres projets, la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE) procédera d'une part à la rénovation intérieure et extérieure de l’école Mgr-Beaudoin, située au 1600, 1re Avenue. Ces travaux nécessiteront un investissement de 1,3 million de dollars. D’autre part, elle investira 1,1 million de dollars pour la réfection intérieure de l’école Dionne, située au 1605, boulevard Dionne. Enfin, la quincaillerie Canac, située au 15700, 1re Avenue, procédera à la construction d’un entrepôt de 1 500 mètres carrés. Ce projet est estimé à 700 000 $.

Début d’année faste

Les quatre premiers mois de l’année 2018 permettront des travaux de construction et de rénovation d’une valeur de 23,5 millions de dollars, soit 1,7 million de dollars de plus que la période correspondante en 2017 et 5 millions de dollars de plus qu’au même moment en 2016.

Depuis le début de l’année, on note une augmentation des investissements de l’ordre de 5,7 millions de dollars dans le secteur multifamilial alors que l’on constate une baisse de quelque 3 millions de dollars pour ce qui est du commercial. Précisons que les permis autorisés en 2018 permettront l’addition notamment de 91 unités de logement.