Le Britannique Chris Stirling remporte les honneurs du Triathlon extrême à Lac-Mégantic

La première édition du Triathlon extrême Canada Man/Woman de Lac-Mégantic s'est déroulée lors du dimanche 9 juillet dernier. 215 athlètes provenant de 11 pays ont relevé le défi de parcourir 226 kilomètres avec un dénivelé positif de 4 000 mètres lors de cette journée.

En hommage aux victimes de la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic du 6 juillet 2013, les triathlètes ont solennellement entamé leur longue journée en empruntant la « Marche du vent », un trottoir de bois adossé à la voie ferrée, pour se rendre au site de départ.

Les athlètes se sont d'abord élancés dans l'eau du lac Mégantic pour un 3,8 kilomètres de nage à 4 h 30 dimanche matin, sous les lueurs de la pleine lune. C'est à ce moment qu'une chaude lutte s'est dessinée entre le Britannique Chris Stirling et son plus proche poursuivant, Jérôme Bresson de Saint-Théodore-d'Acton.

Avec un temps 1 heure, 8 minutes et 51 secondes, Chris Stirling est 13e après l’épreuve de nage, tandis que Jérôme Bresson profite d’une petite avance avec un temps de 1 heure, 6 minutes et 33 secondes. Après 180 kilomètres en vélo, ils se suivent de près en deuxième et troisième positions et seulement 41 secondes les séparent dans le tableau des meneurs.

C'est dans la section en sentier que le Britannique Chris Sterling a semé de façon définitive son plus proche rival. Il remporte donc les honneurs du premier Triathlon extrême Canada Man/Woman avec un temps de 11 heures, 8 minutes et 24 secondes.

De son côté, Jérôme Bresson termine bon deuxième avec un temps de 11 heures, 23 minutes et 58 secondes. C'est le Torontois Brian Rusche qui termine troisième avec un temps de 11 heures, 33 minutes et 44 secondes.

Du côté des dames, la cycliste olympienne de Sutton, Lyne Bessette, s'est montrée dominante. Huitième après la nage, elle a éclipsé toutes ses rivales en vélo pour finalement franchir la ligne d'arrivée en 12 heures, 37 minutes et 43 secondes.

Joannie Desroches et Sandrine Tirode, toutes deux de Montréal, ont quant à elles respectivement terminé en deuxième (14 heures, 44 minutes et 25 secondes) et troisième (15 heures, 27 minutes et 28 secondes) positions.

Au relais, l'équipe masculine « Bionick Triathlon » a terminé première avec un temps de 11 heures, 9 minutes et 45 secondes, l'équipe mixte « L'équipe à Bébette » a terminé seconde avec un temps de 11 heures 41 minutes et 9 secondes et l'équipe masculine « Club Attitude » a terminé troisième avec un temps de 11 heures, 52 minutes et 28 secondes.