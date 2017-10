Le Cleri sport Junior AA l'emporte face au Lafontaine de Bellechasse

Le Cleri sport Junior AA de Saint-Georges a affronté le Lafontaine de Bellechasse à l'aréna de Sainte-Claire lors du vendredi 20 octobre dernier. Tirant de l'arrière 1 à 4 à mi-chemin en deuxième période, la formation beauceronne a su se resaisir pour enfin l'emporter contre l'équipe bellechassoise au compte de 6 à 4.

À lire également :

Tirant de l'arrière 1 à 4 en moitié de match, le Cleri sport a réussi à marquer trois buts avant la fin de l'engagement, grâce à ses joueurs Édouard Giguère, Charles Étienne Roy et Louis Thomas Dulac, qui lui a compté un but avec deux secondes à faire en seconde période.



La troisième période à quant à elle été disputée à vive allure. Jamieson Lagrange à réalisé un arrêt sur un deux contre un du Lafontaine de Bellechasse et quelques minutes plus tard, Charles Étienne Roy a inscrit son deuxième but du match pour ainsi donner les devants au Cleri, avec la marque de 5 à 4.



Nickolas Morin a finalement marqué dans un filet désert pour donner une victoire de 6 à 4 à l'équipe de Saint-Georges. Notons que c'est Antoine Veilleux qui a marqué le premier but lors de cet affrontement.

« En déficit de 1 à 4, on voulait inscrire un but pour se ramener dans le match, mais on a réussi à créer l'égalité. On a très bien joué par la suite. On a eu un arrêt clé de notre gardien. Il n'en fallait pas plus pour compléter le travail. J'adore le caractère de notre équipe », de commenter l'entraîneur Stéphane Poulin à l'issue du match.

Précisons que le Cleri sport sera de nouveau en action ce soir, samedi le 21 octobre. Pour l'occasion, l'équipe accueillera le Cité Construction de Disraeli au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges, sur la glace Canam, dès 20 h 30.