Football : les Condors subissent une défaite face aux Filons de Thetford

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches se sont inclinés 41 à 0 dans le duel régional les opposant aux Filons de Thetford Mines lors du samedi 21 octobre dernier. L'équipe beauceronne demeure la seule formation de la Division 2 à ne pas avoir connu la victoire cette saison.

​Le porteur de ballon Bafodé Savane a inscrit le premier touché sur une course de 53 verges après une douzaine de minutes de jeu samedi soir. Les visiteurs ont doublé leur avance dans les premières minutes du deuxième quart, et ont ensuite porté un dur coup aux espoirs de remontée des Condors en inscrivant un troisième touché avec quelques secondes à faire à la première demie.

Les Condors ont ensuite effectué une belle poussée à leur première possession de la deuxième demie, mais ont été arrêtés à vingt verges des buts adverses sur un quatrième essai et une verge à faire. La formation de Thetford a alors repris le ballon. Huit minutes plus tard et 90 verges plus loin, ils portaient la marque 28 à 0.

Les Filons ont ajouté deux majeurs dans les six dernières minutes de jeu, dont un sur le dernier jeu du match, au moment où de nombreux spectateurs croyaient que le quart-arrière poserait simplement le genou au sol.

Malgré la défaite, les partisans des Condors n’ont jamais cessé d’encourager leurs favoris. Ils étaient aussi bruyants sur le dernier jeu du match que sur le premier.

Statistiques

Les Filons de Thetford Mines ont amassé 513 verges de gains dont 207 sur des courses de Bafodé Savane.

Le quart-arrière des Condors, Jérémy Desmeules, a quant à lui complété 23 des 31 passes qu’il a tentées, pour des gains de 214 verges. Il a rejoint Alexandre Gagné neuf fois pour 86 verges.

À son dernier match en carrière au Stade du Cégep Beauce-Appalaches, William Paquet a intercepté une passe en plus de participer à six plaqués. David Dallaire a continué d’exceller en défensive en participant à neuf plaqués dont un sac du quart-arrière et deux plaqués pour des pertes de terrain. Dominic Poulin a aussi obtenu un sac du quart.

Hommage aux finissants des Condors

Les Condors ont profité de leur dernier match à domicile pour rendre hommage à leurs finissants.

William Paquet, William Dallaire, Amani Malinda, Dominic Lafontaine , Jean-Olivier Brassard, Philippe Roy, Olivier Giroux, Raphaël Busque, Jérémy Cameron et Marc-Antoine Pouliot ont tour à tour été présentés une dernière fois aux partisans à l’issue du match. Ils ont reçu des applaudissements nourris.

Précisons que les Condors disputeront leur prochain match lors du samedi 28 octobre prochain face aux Griffons de l’Outaouais.