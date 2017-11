Football : les Dragons juvéniles accèdent à la finale provinciale

Les Dragons juvéniles de la polyvalente de Saint-Georges ont remporté la demi-finale provinciale de la division 2 lors du 4 novembre dernier, à Saint-Georges. Le formation beauceronne l'a emporté par la marque de 30 à 7 aux dépens des Empereurs du Collège Letendre de Laval samedi.

À lire également :

Au premier quart, l’offensive des Dragons réalise quelques belles séries, mais les Empereurs réalisent une interception. La défensive des Dragons répliquent immédiatement sur le jeu suivant, quand Ismaël Hardy fait échapper le ballon au quart-arrière adverse, ballon que recouvre Jamyson Goudreau.

En milieu de quart, les Dragons brisent la glace avec un placement. La défensive continue de s’illustrer en disant non à une tentative de quatrième essai des Empereurs.

Le premier touché du match est inscrit au deuxième quart quand le quart-arrière Justin Quirion traverse lui-même la zone des buts. Les Dragons ratent ensuite tentatives deux placements, qui leur valent tout de même 1 point chacun. La marque est donc de 12-0 à la mi-temps.

Au troisième quart, Antoine Giroux recouvre un ballon échappé par les Empereurs, ce qui permet à Jason Grenier d’inscrire un majeur quelques jeux plus tard. La défensive poursuit son beau travail en forçant ensuite les Empereurs à concéder un touché de sûreté. Jason Grenier inscrira son deuxième touché peu après, pour porter la marque à 28-0.

Au dernier quart, les Empereurs concèdent un autre touché de sûreté. Avec une avance de 30-0, les Dragons se permettent d’utiliser plusieurs substituts. Les Empereurs réussissent leur seul touché avec quelques minutes à faire au match. Les Dragons l’emportent donc 30-7 et se taillent ainsi une place en grande finale provinciale.

L’attaque des Dragons a généré des gains de 75 verges par la passe et de 242 par la course, pour un total de 317 verges. Jason Grenier a cumulé à lui seul 187 verges.

En défensive, signalons entre autres les performances de Josué Castelly (2 plaqués solos, 1 plaqué assisté, 3 sacs, 4 plaqués pour perte), Ismaël Hardy (1 plaqué solo, 5 plaqués assistés, 2 sacs, 1 plaqué pour perte), Samuel Bernard (3 plaqués solos, 4 plaqués assistés), Derec Vachon (6 plaqués solos, 1 passe rabattue) et Charles Fortier (4 plaqués solos, 1 plaqué assisté, 2 passes rabattues).

Au lendemain de cette victoire, l’entraîneur-chef Carl Dallaire affirmait : « Nous avons joué un bon match dans l’ensemble. L’autre équipe ne semblait pas habituée à la pression et cela a paru avec un total de 8 sacs par notre défensive. L’attaque a bien produit encore une fois et les unités spéciales ont offert du bon travail. C’était important de gagner la bataille physique et nous avons réussi. »

« Maintenant, nous arrivons à l’apogée de la saison, c’est-à-dire la finale provinciale. Ce sera le plus gros match de la carrière de plusieurs joueurs et ils auront l’occasion de se créer l’un des plus beaux souvenirs de leur vie. C’est la plus grosse finale accessible aux les joueurs de football secondaire de la Beauce et ce sera un beau défi pour tout le monde! »

Pour la finale provinciale, les Dragons affronteront une équipe de la région de la Montérégie, les Voltigeurs du Collège Bourget de Rigaud. Le match se tiendra ce samedi 11 novembre à 15 h, au stade de l’École secondaire des Pionniers de Trois-Rivières. Des autobus pour les partisans seront organisés à cette occasion. Tous les détails sur Suivez la page www.facebook.com/football.dragons cette semaine pour plus de détails.