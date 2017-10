Les Dragons de la polyvalente de St-Georges sont champions régionaux

Les Dragons juvéniles de la polyvalente de Saint-Georges ont remporté le championnat de la division 2 Québec - Chaudière-Appalaches en l’emportant par la marque de 34 à 5, samedi le 28 octobre dernier, à Saint-Georges.

À lire également :

Les Dragons frappent dès le premier quart, avec une passe captée par Isaac Dallaire et une course de Jason Grenier, toutes deux bonnes pour des touchés. Les Athlétiques répliquent avec un touché qui sera refusé en raison d’une pénalité sur le jeu. La défensive des Dragons résiste aux menaces des Athlétiques en ne concédant qu’un placement.

La marque est de 14-3 pour les Dragons au deuxième quart, quand Charles Fortier intercepte une passe de touché qu’il ramène dans la zone des buts adverse. Les Dragons se voient refuser le touché à leur tour en raison d’une pénalité sur le jeu.

Néanmoins, des passes de touché à Antoine Padre et Charles-Israël Boucher plus un touché de sûreté accordé par les Athlétiques offrent une avance plutôt confortable de 30-3 aux Dragons à la mi-temps.

Au troisième quart, Gabriel Nadeau recouvre un ballon échappé par les Athlétiques. L’offensive des Dragons remonte le terrain sur les jeux suivants, mais échappe le ballon à sont tour à la porte des buts adverse. Une horde de Dragons provoque cependant un deuxième touché de sûreté peu après, puis les Athlétiques en concéderont un troisième vers la fin du quart.

Le dernier quart se déroule sans histoire, hormis une interception de Samuel Bernard et un touché de sûreté concédé cette fois-ci par les Dragons, alors que plusieurs substituts sont utilisés en dernière moitié de match. Pour sa part, la défensive continue d’éliminer les quelques menaces des Athlétiques en fin de match, confirmant la victoire de 34-5 et le championnat régional des Dragons.

L’offensive des Dragons a généré des gains de 331 verges, soit 184 par la passe et 147 par la course. Le quart-arrière Justin Quirion a rejoint la cible sur 100 % de ses 13 lancers, dont 3 pour le touché, pour un total de 180 verges. Le receveur Charles-Israël Boucher a capté 3 passes pour un total de 89 verges et 1 touché. Le porteur Jason Grenier a cumulé 151 verges de gains et 1 touché.

En défensive, Gabriel Nadeau (1 touché de sûreté, 2 plaqués en solo, 3 plaqués assistés, 1 sac et 1 plaqué pour perte de terrain), Jamyson Goudreau (2 plaqués en solo, 3 plaqués assistés, 2 sacs et 2 plaqués pour perte de terrain), Charles Fortier (5 plaqués en solo, 2 plaqués assistés et 1 interception) et Samuel Bernard (3 plaqués en solo, 3 plaqués assistés, 1 interception et 1 plaqué pour perte de terrain) se sont illustrés.

L’entraîneur-chef Carl Dallaire confiait à la suite de cette victoire : « Nous avons joué un de nos meilleurs match. Nous étions prêts et nous avons livré la marchandise sur les trois facettes du jeu. Nous avons marqué 30 points en première demie, ce qui nous a permis de reposer nos partants et de faire jouer tout le monde. Cette victoire est très agréable : le championnat régional fait partie du processus pour nous rendre jusqu’au bout. Notre prochain match sera contre une équipe que nous n’avons jamais affrontée, d’une autre section de la province. Ce sera un beau défi pour nous! »

Les Dragons recevront donc les Empereurs du Collège Letendre de Laval en demi-finale provinciale, ce week-end au terrain synthétique de Saint-Georges. La date et l’heure demeurant à confirmer au moment de rédiger ces lignes.