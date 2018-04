Une crevaison empêche Raphaël Lessard d'être gagnant à Nashville

Le 7 avril dernier à Nashville, dans l'État du Tennessee (États-Unis), Raphaël Lessard, membre du programme de développement Toyota (TRD), participait au North/South Super Late Model Challenge 100 au Fairgrounds Speedway. Il a terminé l’épreuve de 100 tours en dix-neuvième position. 36 voitures y prenaient le départ.

M. Lessard était sous la bannière CARS Tour. Cette course a été organisée par les séries ARCA/CRA Super Series, CARS Tour et la Southern Super Series (SSS). Lessard était sous la bannière CARS Tour. Il avait été désigné gagnant en 2016 de la série CARS Tour.

Qualifiant la voiture en sixième position pour l’épreuve de samedi soir, Raphaël s’est plutôt élancé du huitième rang, car, comme il est coutume dans plusieurs épreuves de Super Late Model, les huit premières positions sont pigées au hasard après la séance de qualification.

C’est avec une excellente Toyota Camry #51 FRL Express/Mobil 1/Toyota préparée par Kyle Busch Motorsports (KBM) que Raphaël a pris le départ de la course en huitième position (sur la ligne extérieure). Dès le premier tour, une neutralisation a donné le ton pour les onze premiers tours qui ont connu quatre neutralisations. M. Lessard s’est tout de même assuré de rester dans le peloton des meneurs, ne se distançant pas des pilotes aux avant-postes.

Une crevaison inattendue

Au quarantième tour, la voiture de M. Lessard a commencé à perdre en efficacité en raison d’une crevaison lente sur le pneu arrière droit. La série ne permettant pas d’arrêts aux puits pour changement de pneu sauf si celui-ci est complètement à plat, Raphaël n'a eu d'autre choix que de compléter l’épreuve avec une voiture dont l'état s'était détérioré.

Le principal intéressé s'est dit très déçu du résultat.

« Nous avions une excellente voiture en début de course et nous étions au même rythme que les meneurs, alors j’aurais pu facilement espérer un Top 3 ou mieux. Malheureusement, la série ne permet pas d’arrêts aux puits pour changer les crevaisons sauf si le pneu est complètement à plat sur la jante. Comme c’est un incident hors de mon contrôle, je n’ai pas le choix de regarder en avant et de penser à ma prochaine course », a expliqué M. Lessard.

Malgré sa déception, Raphaël Lessard a tenu à remercier tous ceux qui, à Saint-Georges, ont regardé la course à La Cage - Brasserie sportive, ses commanditaires FRL Express, Mobil 1 et Toyata de même que son équipe, Kyle Busch Motorsports, ses parents et ses partisans.