Raphaël Lessard confirme sa signature avec Kyle Busch Motorsports pour 2018

Le pilote joselois Raphaël Lessard a appris, lors du jeudi 21 décembre dernier, que son entente avec Kyle Busch Motorsports (KBM) allait être ratifiée sous peu afin de lui permette de continuer sa carrière en stock-car aux États-Unis.

Raphaël Lessard poursuivra donc son apprentissage au sein de cette équipe l'an prochain, à la recommandation de Toyota TRD, qui continue pour une troisième année à ouvrir les portes de l'industrie des courses de stock-car aux États-Unis au pilote beauceron.

De 19 à 20 courses de Super Late Model figureront au calendrier de Raphaël Lessard en 2018. Notons que les détails de sa participation à d'autres séries de courses automobile seront finalisés au cours du prochain mois.

« C'est fantastique ce qui m'arrive, c'est définitivement le plus beau cadeau de Noël que je pouvais espérer », s'est exclamé Raphaël après avoir appris cette nouvelle.

« Je remercie mes parents, Jack Irving et Toyota TRD, les investisseurs au sein de la société en commandite ainsi que mes commanditaires sans qui ce ne serait pas possible. Mes parents font tellement de sacrifices pour moi. En plus de leur dire merci, je crois que je vais devoir aller magasiner avec mes sœurs pour leur trouver deux cadeaux qui vont leur faire plaisir pour Noël », a-t-il ajouté.

Précisons que Kyle Busch Motorsports, créée en 2010, est l'équipe du vétéran du même nom qui évolue dans la série Nascar Monster Energy, dont il a remporté le championnat en 2015.

Lessard y retrouvera plusieurs autres pilotes à peine plus vieux que lui et contre qui il compétitionne depuis deux ans. Le pilote de Saint-Joseph y retrouvera également Kyle Busch, qui vient tout juste de remporter le Snowball Derby auquel participait aussi le jeune Beauceron.

À la recherche de commandites

Le travail de recherche de commandites ou d'investisseurs pour se joindre à la société en commandite « Raphaël Lessard », qui a pour objectif d'aider dans l'effort financier requis pour boucler le budget de l'équipe et de ce dernier, reprend de plus belle suite à cette annonce.

« Nous avons accueilli des investisseurs dans la société en commandite pendant l'année 2017 et notre recherche pour en trouver d'autres continue », d'expliquer Robert Desrosiers.

« Ces participations financières de compagnies et d'individus de la région de Québec et de la Beauce sont essentielles à la progression de la carrière de Raphaël et à sa participation dans cette équipe de pointe qu'est Kyle Busch Motorsports », de conclure M. Robert Desrosiers.

La saison 2018 du Beauceron débutera le dimanche 28 janvier prochain, alors qu'il participera au ARCA/CRA Super Series Speedfest 200 au Crisp Motorsports Park à Cordele en Géorgie.

Rappelons que pour sa dernière course de l'année 2017, qui s'est déroulée lors du dimanche 3 décembre au Five Flags Speedway en Floride, Raphaël Lessard avait obtenu la 9e position.