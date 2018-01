Raphaël Lessard termine cinquième à sa première course de la saison

Pour sa première course de sa saison et sa première avec sa nouvelle équipe, Raphaël Lessard a pris le cinquième rang sur le circuit Watermelon Capital Speedway du Crisp Motorsports Park à Cordele en Géorgie.

« Je suis vraiment satisfait de ma performance, a commenté le jeune pilote. Les dépassements sont difficiles sur ce circuit et les remontées ont été ardues. Cependant, je me suis accroché jusqu’à la fin et j’ai pu reprendre la cinquième position après l’accident du 176e tour. »

Alors qu’il était sixième lors dudit 176e tour, sa voiture s’est fait percuter par celle d’un rival, ce qui a causé des dommages à son pare-chocs. Lessard a dû repartir à la fin du peloton sur le tour du meneur, en 11e position, selon les règlements de la série lors d’un accident. Il a été en mesure de remonter en reprenant trois positions et a pu conserver sa place dans le top 5 pendant les 12 derniers tours de la course, terminant à 5,958 secondes de la position de tête.

L’épreuve était de 200 tours et pendant le tiers de la course, il s’est promené entre la cinquième et la septième position.

« Mon adaptation au sein de KBM s’est déroulée très rapidement et j’ai vraiment très hâte à ma deuxième course », a lancé le pilote.

La prochaine course sera le 18 mars dans le cadre du Ratler 250, un circuit ovale à Kinston dans l’état de l’Alabama.