Le Club de Judo Saint-Georges accède à trois podiums au championnat provincial, à Amqui

Les six athlètes de l’équipe Judo Beauce LESVA sont, pour leur première expérience, repartis avec 3 médailles du championnat provincial. Une compétition importante en judo !

Cette année, avec le championnat provincial, les athlètes avaient la possibilité d’être sélectionnés pour le championnat canadien qui se déroule au mois d’avril.

Ce fut donc dans la ville d’Amqui qu’il a été organisé, pour la fin de semaine du 7 et 8 avril. Le championnat provincial est le dernier tournoi sur un total de 7 pour espérer être sélectionné (e), en vue du championnat canadien qui aura lieu, cette année, à Calgary, en mai.

En plus d’être un tournoi de sélection, le championnat provincial permet aux athlètes qui s’y démarquent de remporter le titre de champion provincial (selon leur catégorie).

Ainsi, Leah Michaud, Charline Bourque, Anthony Rodrigue, Jason Gagné, Louis-Thomas Fortin et Xavier Roy ont pris part à la compétition et trois d’entre eux ont réussi à décrocher une médaille, deux de bronze (Leah Michaud et Jason Gagné), ainsi qu’une médaille d’argent (Charline Bourque).

L’équipe du Club de Judo Saint-Georges était quant à elle représentée par Myriam Morissette (2 défaites) et Sacha Cliche (4e place, 1 victoire, 2 défaites). Le vétéran (master) et entraîneur des équipes de compétition, Sylvain Michaud, a également remporté la 4e place au Québec, dans sa catégorie.

« Tous nos jeunes en étaient à leur première expérience de championnat provincial et c’est la tête haute qu’ils peuvent en ressortir. Médaille ou pas autour du cou, ils ont tous grandi et validé leur positionnement, sur la scène provinciale. » a mentionné Martin Beaulieu, l’entraîneur et directeur technique du Club de Judo St-Georges.