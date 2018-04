Hockey : les lynx se sont inclinés en grande finale M15 majeur

Les Lynx M15 entraînés par Raymond Delarosbil ont poursuivi leur lancée avec une victoire en quart de finale ce samedi 7 avril et une victoire en demi-finale ce dimanche 8 avril, atteignant ainsi la grande finale M15 majeur pour sa deuxième année d’existence seulement.

L’équipe jouait la grande finale M15 majeure au sein de la LHPS et tentait de remporter les grands honneurs au Complexe 2 glaces du Stade Honco à Lévis contre les Titans de l’École Verbe-Divin. Et cela, sans leur deuxième meilleur pointeur de l’équipe, suspendu suite à une mise en échec par-derrière.

La première partie de la série 2 de 3 se jouait le vendredi 13 avril alors que la deuxième partie avait lieu le samedi 14 avril.

Au cours du premier match de la série deux de trois, les joueurs des Lynx ont pris les choses en main en première période en menant 2 à 0, grâce aux buts de Hugo Poulin et d’Antoine Guay-Tanguay. Par la suite, les Titans ont renversé la vapeur en menant 3 à 2 après deux périodes. La 3e période fut des plus intenses, mais Verbe-Divin a assuré la victoire en inscrivant un but dans un filet désert avec 27 secondes à jouer. Mathis Bouchard, gardien de but des Lynx, a réalisé plusieurs beaux arrêts dans cette défaite de 4 à 2.

Le samedi 14 avril, les joueurs des Lynx ont tenté de pousser la série à la limite. Les Titans ont pris les devants en première période avec un but sur un tic-tac-toe des mieux réalisés. Jacob Pomerleau-Poulin a été solide comme le roc devant le filet des Lynx et les joueurs ont tenté de marquer à plusieurs reprises sans succès.

À l’image du match de la veille, les Titans ont mis fin aux espoirs des Lynx en marquant un but dans un filet désert avec un peu moins d’une minute à jouer et ont remporté le match 2 à 0.