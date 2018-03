Une victoire et une défaite pour les Lynx M15 en fin de semaine

Les Lynx M15 de l’École Jésus-Marie de Beauceville ont débuté leur week-end du mauvais pied avec une défaite, mais se sont bien repris avec une victoire.

La troupe de Raymond Delarosbil étaient à Rivière-du-Loup samedi (10 mars) et a entamé sa fin de semaine face aux Titans de l’École Verbe Divin et ces derniers l’ont emporté par le pointage de 5 à 4 en tirs de barrage, malgré que les Lynx aient dominé 31-22 au chapitre des tirs au but.

Nykolas Mendez-Roy a été un rouage important de l’attaque avec une paire de buts. Antoine Guay-Tanguay et Alex Bernard ont été les autres buteurs.

Plus tard dans la journée, les Lynx avaient rendez-vous avec le Filon de l’Or-et-des-Bois. Encore une fois, Mendez-Roy a enfilé l’aiguille à deux reprises en plus d’avoir récolté une passe. Benjamin Nadeau et Louis-David Poulin ont aussi inscrit leur nom sur la feuille de pointage tandis qu’Alex Bernard a ajouté deux passes à sa fiche.

La saison régulière du M15 se terminera samedi prochain (17 mars) face aux Condors du Collège Jean-Eudes au Centre d’excellence à Boisbriand.

Deux matchs à disputer pour le M17

Les Lynx M17 joueront deux parties la fin de semaine prochaine, l’une face au Graal du Collège Clarétain et la seconde contre les Titans de l’École Verbe Divin.

Il s’agira des deux dernières parties de la saison régulière pour les Lynx.