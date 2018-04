Hockey : un sans faute pour les Lynx M15 lors de la ronde préliminaire

À St-Léonard d’Aston sur la glace du centre Richard Lebeau, se déroulait la ronde préliminaire où les Lynx M15 ont enchaîné 4 parties en 3 jours, du 30 mars au 1er avril.

Ce fut grâce à une performance de 3 buts et 5 passes qu’Alex Bernard a pu aider son équipe à remporter tous leurs matchs M15 majeur. Par son jeu, Alex s’est emparé de la deuxième étoile de la semaine dans la catégorie M15 majeur. Le gardien de but Jacob Pomerleau-Poulin a repoussé 31 des 35 tirs dirigés vers lui en deux parties, et a été récompensé de la 3e étoile de la semaine dans cette même catégorie.

Le vendredi 30 mars, l’équipe de Raymond Delarosbil affrontait les Sénateurs du Collège St-Bernard qu’elle a vaincu au compte de 4 à 3 dans un match enlevé.

Le samedi 31 mars, les Lynx ont affronté le Marquis du Collège du Mont Sainte-Anne et les Gladiateurs de l’École Georges-Vanier.

Les Lynx ont marqué à 5 reprises lors de ces deux parties pour remporter des victoires de 5 à 2 face au Marquis et de 5 à 1 contre les Gladiateurs.

Les athlètes de l’École Jésus-Marie de Beauceville ont poursuivi leur route victorieuse le dimanche 1er avril. Les Lynx ont joué de façon exemplaire pour remporter le match au compte de 2 à 1 face aux Broncos de l’École Secondaire de la Découverte.

Ainsi, par cet enchaînement de victoires, les Lynx ont terminé premier de leur division et se sont classés pour la ronde quart de final qui se déroulera à l’aréna Claude Mongrain de Trois-Rivières où ils affronteront les Sphynx de l’École Secondaire de Rivière-du-Loup. En cas de victoire, les parties de demi-finale auront lieu le dimanche 8 avril au même endroit.



Les lynx M12

L’équipe à Philippe Audet se dirigeait à Pierrefonds les 31 mars et 01 avril pour y jouer trois parties en ronde préliminaire.



Le samedi 31 mars, les Lynx ont subi la défaite au compte de 4 à 1 face aux Cougars de l’École des Sources. Dans la défaite, Olivier Bolduc a marqué sur une passe de Gabriel Lessard.



La journée du 1er avril a débuté de belle façon alors que les Lynx ont remporté la partie 3 à 1 face au Marquis du Collège du Mont Sainte-Anne. Nathan Poulin a gardé les filets et repoussé 24 lancers.



Le match suivant fut plus difficile alors que les Diablos de l’École Lucille Teasdale ont pris le contrôle de la partie avec une victoire de 9 à 2.



Les Lynx ont terminé en 2e position de leur division à égalité et malheureusement en raison du différentiel, ils se sont vus écartés de la prochaine ronde des séries.