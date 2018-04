La Ville et la Commission scolaire prêtes pour un complexe sportif

Ce matin, au siège social de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE), la Ville de Saint-Georges et la CSBE ont affirmé leur volonté de faire front commun en vue de l'aménagement d'un complexe sportif. À la suite d'une étude préliminaire réalisée par les firmes Nixo Experts conseils et Moreau Architectes, la Ville et la CSBE déposeront très prochainement une demande au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES), dans le cadre du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2019-2029, pour un agrandissement de la polyvalente Saint-Georges.

Une collaboration affirmée pour un projet d'envergure

Le président de la CSBE, M. Charles-Henri Lecours, a tenu à souligner la collaboration exemplaire de la Ville dans ce dossier. Il a qualifié ce travail commun de « gagnant-gagnant ». « Mais les vrais gagnants, a-t-il poursuivi, ce sont les citoyens de Saint-Georges et de la région, qui pourront éventuellement profiter d'infrastructures sportives de grande qualité, et cela au meilleur coût possible. » La CSBE et la Ville ont commandé ensemble l'étude préliminaire et en ont partagé les coûts de 20 000 $. Cette étude préliminaire a estimé que le projet global coûterait 26,1 M$.

Ces coûts sont censés inclure les éléments suivants : premièrement, la construction d'une piscine intérieure semi-olympique de 25 mètres par 25 mètres (10 couloirs) et d'un bassin récréatif pour enfants avec des jeux d'eau ; deuxièmement, la construction d'un gymnase double attenant à la piscine ; troisièmement, la construction de 350 places, dont 250 pour la piscine et 100 pour le gymnase ; enfin, l'aménagement de quatre nouvelles classes et des puits de géothermie.

Le bâtiment abritant la piscine intérieure semi-olympique et le bassin récréatif pour enfants serait relié à la polyvalente, précisément au nord-est de celle-ci.

À cette étape, les promoteurs du projet mettent l'accent sur le fait que certains éléments pourraient être modifiés, principalement en ce qui a trait à l'aspect visuel du bâtiment et des équipements.

La CSBE a jusqu'au 30 juin pour déposer sa demande au PQI, mais elle compte la déposer le 30 avril prochain pour que l'équipe ministérielle puisse l'analyser le plus rapidement possible. Quelques mois seront nécessaires pour l'obtention d'une réponse. Si cette dernière était positive, il faudrait prévoir 30 mois pour que les travaux soient réalisés. Si la réponse était négative, il serait possible de faire une nouvelle demande l'année prochaine.

L'ancienne piscine de 20 mètres sera transformée en palestre pour la gymnastique, mais cet aménagement ne fera pas partie de la demande présentée au PQI. Il s'agit d'un projet distinct.

L'étape préalable à la réception des Jeux du Québec à Saint-Georges

Le maire de Saint-Georges, M. Claude Morin, s'est montré encore plus enthousiaste que M. Lecours. Le conseil municipal s'engage à investir cinq millions dans le projet ; ceux-ci s'additionnent aux 26,1 millions que fournirait le ministère s'il donnait son aval. M. Morin a vanté cet « extraordinaire projet », affirmant qu'il est anormal que Saint-Georges n'ait pas un tel complexe sportif en 2018.

« On est en train de mettre les briques pour recevoir les Jeux du Québec [...] On va y aller, on fonce, puis on va l'avoir », a affirmé le maire, confiant que les deux projets, la construction d'un complexe sportif et l'hypothétique tenue des Jeux du Québec à Saint-Georges, aboutissent.

Rappelons que les Jeux du Québec se sont déjà tenus à Saint-Georges, en 1974 (hiver) et en 1979 (été). Lors de la conférence de presse, le maire de Saint-Georges et le président de la CSBE étaient accompagnés par Normand Lessard, directeur général de la CSBE, et Claude Poulin, directeur général de Ville de Saint-Georges.