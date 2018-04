Les Jeux du Québec de 1974 et de 1979 au coeur du Café historique de St-Georges

Les citoyens de la Beauce seront invités à revivre les Jeux du Québec, qui ont été accueillis par la Ville de Saint-Georges à l'hiver 1974 et à l'été 1979, lors du quatrième Café historique de la saison 2017-2018. Cet événement aura lieu au quatrième étage Centre culturel Marie-Fitzbach, vendredi le 13 avril prochain, dès 9 h 30.

À lire également :

Saint-Georges a été la première ville de la province à accueillir les deux finales des Jeux du Québec, soit celle de l’hiver et celle de l’été. Afin de revivre ces moments, les intervenants du Café historique remonteront dans les années 1970.



Pour renouer avec Jaro et Tigane, les deux mascottes de 1974 et de 1979, l’animateur PierDutil accueillera trois invités.

Dans un premier temps, Luc Fournier, membre du conseil d’administration de Sports Québec, organisme qui chapeaute l’organisation des Jeux du Québec, retracera l’histoire de cet événement sportif de sa création à aujourd’hui. Il sera aussi intéressant de découvrir quels sont les critères permettant de sélectionner la ville qui organisera les Jeux.



Pour permettre au citoyens de revivre les jeux d’hiver de 1974, le directeur général du comité organisateur, Lorenzo Bureau, retracera les étapes parcourues de l’attribution des Jeux en

septembre 1973 jusqu’à la tenue de ces mêmes Jeux en mars 1974.



Quant aux Jeux de 1979, Robert Dutil, qui a été l’initiateur de la tenue des Jeux d’été et qui en a assumé la direction générale durant quelques mois, fera revivre aux gens présents toutes les étapes de l’organisation et de la tenue d’un tel évènement.



Pour des milliers de Beaucerons qui ont contribué à faire de ces deux activités des succès à titre d’organisateurs ou de bénévoles, ce Café historique leur fera revivre de grands moments de l’histoire de la Ville de Saint-Georges, qui ont contribué à forger la réputation hospitalière de la ville et de la région.



Quant à ceux et celles qui n’ont pas participé à l’organisation de ces deux évènements, ce sera une occasion de découvrir les grands talents d’organisateurs des gens de la communauté.



Notons que du café et des brioches y sont servis. L'activité, organisée par le Service des loisirs et de la culture de la Ville de St-Georges, est gratuite.