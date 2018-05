Défi Beauceron Desjardins 2018 : gratitude envers les bénévoles et nouveautés

La 8e édition du Défi Beauceron (DB) Desjardins aura lieu lors du samedi 16 juin prochain, dans les rues de Saint-Prosper. Au total, ce sont près de 1 200 coureurs et marcheurs qui seront attendus pour cet événement sportif.

Encore cette année, les participants pourront choisir entre différents défis, soit le 21.1km Altrum, le 15 km Subway, le 10 km Les Pères Nature, le 5 km Image de Mark (course ou marche) ou encore le 2 km des enfants présenté par Telus (12 ans et moins).

Souligner le travail des bénévoles



Le Défi Beauceron est reconnu comme étant très sécuritaire, puisqu’une équipe de 150 bénévoles veille à un bon encadrement des coureurs et à leur assurer une belle expérience.

Afin de souligner cet excellent travail, l’organisation remettra à chaque participant un bracelet sur lequel il sera inscrit un mot d’encouragement.

Pendant l’événement, ceux-ci seront alors invités à remettre leur bracelet à un bénévole de leur choix en signe de gratitude.



Soutenir la communauté



Le DB étant un organisme à but non lucratif, l’argent amassé lors de l’événement sera donc acheminé majoritairement dans les services aux coureurs.



Le Défi Beauceron Desjardins encouragera aussi financièrement différentes causes ou projets. Entre autres, pour l’édition 2018, le DB s’associe au Centre d’écoute et de prévention du suicide Beauce-Etchemins.

Il sera donc possible pour les participants, lors de leur inscription, de faire un don pour la cause.



Tarification et inscription



Les frais d’inscription sont de 40 $ pour les courses d’adultes et 12 $ pour le 2 km (12 ans et moins). Chaque coureur recevra son chandail officiel du DB18, une médaille, un bracelet de l’événement et aura droit augoûter d’après-course.



Cette année toutefois, il sera possible de s’inscrire au coût de 32 $ pour ceux et celles qui ne souhaitent pas avoir le chandail officiel du DB18.



Après le 20 mai, il ne sera plus possible d’obtenir le chandail lors de l’inscription et le coût des courses d’adultes sera fixé à 32 $. Le tarif d’inscription pour les 12 ans et moins passera quant à lui de 12 $ à 20 $.



Les gens intéressés peuvent s'inscrire en visitant le site Web du Défi Beauceron ou en suivant la

page Facebook « Défi Beauceron ».