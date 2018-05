Tennis : les Beauceronnes Alizée Poulin et Marianne Williams performent à Victoriaville

Les joueuses de tennis beauceronnes Alizée Poulin et Marianne Williams, qui évoluent au sein du club Tennis Beauce, ont particulièrement bien performé au tournoi du Québec des 12-14-18 ans et moins le week-end dernier. Cette compétition sportive s'est déroulée au complexe sportif Sani-Marc de Victoriaville, lors ds 12 et 13 mai 2018.

Pour l'occasion, Alizée Poulin a remporté le tournoi dans la catégorie des 14 ans avec un total de trois victoires.



Marianne Williams, quant à elle, a remporté ses trois premiers matchs, pour ensuite s’incliner en finale du tournoi dans la catégorie des 18 ans.